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«سمير والشناوي وشمس» يطيرون إلى المغرب

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«سمير والشناوي وشمس» يطيرون إلى المغرب «سمير والشناوي وشمس» يطيرون إلى المغرب

التحرير

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كتب- أحمد سعيد وأحمد شحاتة

غادر سعد سمير مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي وزميله محمد الشناوي برفقة شمس المدير التنفيذي بالقلعة الحمراء، إلى المغرب للانضمام إلى بعثة الفريق التي غادرت صباح اليوم السبت، استعدادا لمواجهة الوداد المغربي المقرر لها الثلاثاء القادم في إطار منافسات الجولة الرابعة من منافسات دوري المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

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وكان الشناوي وسعد سمير تخلفا عن بعثة الأهلي إلى المغرب اليوم بسبب تصريح التجنيد حيث أنهى سمير عدلي مدير العلاقات العامة بالقلعة الحمراء أزمة الثنائي.

يذكر أن شيرين شمس يطير إلى المغرب لتوقيع عقود انتقال وليد أزارو مهاجم الدفاع الحسنى الجديدى المغربى إلى الأهلي.

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التحرير

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