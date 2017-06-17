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حفني وباولو وجعفر خارج قائمة الزمالك في مواجهة اتحاد العاصمة

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حفني وباولو وجعفر خارج قائمة الزمالك في مواجهة اتحاد العاصمة حفني وباولو وجعفر خارج قائمة الزمالك في مواجهة اتحاد العاصمة

التحرير

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أعلن الجهاز الفنى للزمالك بقيادة البرتغالى إيناسيو، عن القائمة التي ستواجهة فريق اتحاد العاصمة الجزائري المقرر لها الأربعاء المقبل، في الجولة الرابعة لمبارايات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وضمت قائمة كلاً من:

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أحمد الشناوي ومحمود جنش وعمر صلاح ووحسني فتحي وشوقي السعيد وعلي جبر ومحمود حمدي الونش ومحمد ناصف وأحمد أبوالفتوح وطارق حامد وأحمد توفيق ومعروف يوسف ومحمود دونجا وصلاح ريكو وشيكابالا وأحمد رفعت وإبرهيم صلاح ومصطفى فتحي وستانلي وباسم مرسي ومايوكا.

فيما استبعد كلا من: حفني وباولو وجعفر لأسباب فنية، ومحمد إبراهيم ومحمد مجدي، للإصابة.

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التحرير

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