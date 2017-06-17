«إيناسيو» يعلن قائمة الزمالك لمواجهة اتحاد العاصمة

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أعلن الجهاز الفني للزمالك بقيادة البرتغالي أوجوستو إيناسيو، عن القائمة التي ستواجه فريق اتحاد العاصمة الجزائري المقرر لها الأربعاء المقبل، فى الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وضمت قائمة الزمالك كلاً من:

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أحمد الشناوي ومحمود جنش وعمر صلاح ووحسني فتحي وشوقي السعيد وعلي جبر ومحمود حمدي الونش ومحمد ناصف وأحمد أبوالفتوح وطارق حامد وأحمد توفيق ومعروف يوسف ومحمود دونجا وصلاح ريكو وشيكابالا وأحمد رفعت ووإبرهيم صلاح ومصطفى فتحي وستانلي وباسم مرسي ومايوكا.

فيما استبعد كلا من : أيمن حفني وحسام باولو وأحمد جعفر لأسباب فنية، ومحمد إبراهيم ومحمد مجدي للإصابة.