بالصور.. ثورة عارمة لحارس الأهلي بعد مواجهة سموحة

التحرير

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سيطرت حالة من الغضب الشديد على أحمد عادل عبد المنعم، حارس الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بعد مباراة سموحة والتي جمعت بين الفريقين، مساء أمس الجمعة، والتي اتنهت بفوز الأحمر بأربعة أهداف لهدفين ببطولة الدوري الممتاز.

وظهرت على «عادل عبد المنعم»، علامات غضب شديد بإحماء الفريق أمس والذي لم يشارك فيه إلا بقسط قصير، الأمر لم يتوقف عند ذلك الحد بل عند إبلاغ طارق سليمان مدرب الحراس بالمشاركة في فقرة التسديدات على المرمى، شارك «عادل» بدون قفاز الحارس.

وعلمت «التحرير» أن حارس الأهلي، غضب بشكل كبير بعد الدفع بزميله محمد الشناوي، ليحرس عرين الفريق بمباراة سموحة، الأمر الذي لم يتقبله عادل عبد المنعم، وينتظر عودة الفريق من المغرب لمناقشة قرار رحيله عن القلعة الحمراء، في ظل الإعتماد على شريف إكرامي كحارس أساسي ومحمد الشناوي حارس ثاني ليأتي عيد المنعم كحارس ثالث.

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وتحدث عادل عبد المنعم لبعض زملاءه بأنه الأحق في المشاركة خاصة وأن الشناوي شارك في العديد من المباريات السابقة وشارك في بطولة كأس مصر.