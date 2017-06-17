أخبار عاجلة

8 الصبح - لقاء مع طلاب الجامعة البريطانية والحديث حول مشاريع "اناكتس" للجامعات -
تأجيل الاستئناف على حُكم إسقاط "مصرية تيران وصنافير" لجلسة 24 يونيو -
القبض على عاطلين حاولا التسلل إلى منزل وسرقته في القليوبية -
تعرف على ملامح خطة الشياطين الحمر لخطف رونالدو -
تشيلسي يخطط لخطف «موراتا» من مانشستر يونايتد -
ريال مدريد مستعد لإنقاذ «رونالدو» -
ضبط نصف فدان بانجو وسط الزراعات في القليوبية -
بالأسماء.. امرأتان في حركة تغييرات روساء القرى بالفيوم.. "صور" -
الكويت: تخفيف الحكم على المتهم الأول بخلية "العبدلي" الإرهابية إلى المؤبد -
وزير الخارجية يشارك في الاجتماع الوزاري لقمة دول حوض النيل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. التحرير

علاء ميهوب: علاقتي بالبدري جيدة.. وشخص «تافه» يريد الوقيعة بيننا

Google+ Print
علاء ميهوب: علاقتي بالبدري جيدة.. وشخص «تافه» يريد الوقيعة بيننا علاء ميهوب: علاقتي بالبدري جيدة.. وشخص «تافه» يريد الوقيعة بيننا

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قال علاء ميهوب، رئيس لجنة التحليل والإحصاء بالنادي الأهلي، إنه لن يلتفت لما يثار في وسائل الإعلام حول وجود أزمة بينه وبين حسام البدري، المدير الفني للفريق.

أضاف ميهوب، في تصريحات خاصة لـ"التحرير"، أن هناك شخص وهو يعرفه يريد الوقيعة بينه وحسام البدري، مشيرًا إلى أن هذا الشخص لن يتوصل لمراده.

وتابع: "هناك شخص تافه عاوز يعمل مشكلة، أنا مش هركز على تفاهته ومش هرد عليه".

شاهد أيضا

وذكر ميهوب: "استضافتي في البرنامج الإذاعي كان لشخصي، وليس كوني أملك منصبًا في النادي الأهلي، وحديثي عن محمد حمدي زكي وجون أنطوي كان رؤية شخصية وليس قرارًا رسميًا".

واختتم: "علاقتي بحسام البدري جيدة للغاية، وأتعجب من تلك الأخبار، كيف تكون علاقتنا سيئة وهو من رشحني لهذا المنصب في الأهلي".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
تعرف على ملامح خطة الشياطين الحمر لخطف رونالدو

تعرف على ملامح خطة الشياطين الحمر لخطف رونالدو

تشيلسي يخطط لخطف «موراتا» من مانشستر يونايتد

تشيلسي يخطط لخطف «موراتا» من مانشستر يونايتد

ريال مدريد مستعد لإنقاذ «رونالدو»

ريال مدريد مستعد لإنقاذ «رونالدو»

قبل ختام الجولة| صراع بين دجلة والمقاولون.. وانبي يستضيف الاتحاد

قبل ختام الجولة| صراع بين دجلة والمقاولون.. وانبي يستضيف الاتحاد