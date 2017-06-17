علاء ميهوب: علاقتي بالبدري جيدة.. وشخص «تافه» يريد الوقيعة بيننا

التحرير

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قال علاء ميهوب، رئيس لجنة التحليل والإحصاء بالنادي الأهلي، إنه لن يلتفت لما يثار في وسائل الإعلام حول وجود أزمة بينه وبين حسام البدري، المدير الفني للفريق.

أضاف ميهوب، في تصريحات خاصة لـ"التحرير"، أن هناك شخص وهو يعرفه يريد الوقيعة بينه وحسام البدري، مشيرًا إلى أن هذا الشخص لن يتوصل لمراده.

وتابع: "هناك شخص تافه عاوز يعمل مشكلة، أنا مش هركز على تفاهته ومش هرد عليه".

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وذكر ميهوب: "استضافتي في البرنامج الإذاعي كان لشخصي، وليس كوني أملك منصبًا في النادي الأهلي، وحديثي عن محمد حمدي زكي وجون أنطوي كان رؤية شخصية وليس قرارًا رسميًا".

واختتم: "علاقتي بحسام البدري جيدة للغاية، وأتعجب من تلك الأخبار، كيف تكون علاقتنا سيئة وهو من رشحني لهذا المنصب في الأهلي".