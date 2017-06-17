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رسميًا.. اتحاد الكرة يرفض زيادة عدد اللاعبين الأجانب

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رسميًا.. اتحاد الكرة يرفض زيادة عدد اللاعبين الأجانب رسميًا.. اتحاد الكرة يرفض زيادة عدد اللاعبين الأجانب

التحرير

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قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة، برئاسة هاني أبو ريدة، فتح القيد للموسم الجديد بعد انتهاء مسابقة كأس ، جاء ذلك خلال اجتماع اليوم الذي شهد العديد من القرارات والتي جاءت كالتالي..

1-  فتح القيد للموسم الجديد بعد نهاية مسابقة كأس مصر

2- قيد 25 لاعبا في القائمة وعدم قيد لاعبي مواليد97

3- رفض زيادة عدد الاعبين الأجانب  في قوائم الاندية

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