رسميًا.. اتحاد الكرة يرفض زيادة عدد اللاعبين الأجانب

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قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة، برئاسة هاني أبو ريدة، فتح القيد للموسم الجديد بعد انتهاء مسابقة كأس مصر، جاء ذلك خلال اجتماع اليوم الذي شهد العديد من القرارات والتي جاءت كالتالي..

1- فتح القيد للموسم الجديد بعد نهاية مسابقة كأس مصر

2- قيد 25 لاعبا في القائمة وعدم قيد لاعبي مواليد97

3- رفض زيادة عدد الاعبين الأجانب في قوائم الاندية

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