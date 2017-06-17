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«روسيا» تخطف أول ثلاث نقاط من «نيوزلندا» بكأس القارات

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«روسيا» تخطف أول ثلاث نقاط من «نيوزلندا» بكأس القارات «روسيا» تخطف أول ثلاث نقاط من «نيوزلندا» بكأس القارات

التحرير

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فاز منتخب روسيا علي نظيره نيوزيلندا بهدفين مقابل لا شئ، في المباراة الإفتتاحية لكأس العالم للقارات والمقام بروسيا.

جاء الهدف الأول عبر دينيس جلوشاكوف في الدقيقة 31 من عمر المباراة بعد تمريرة ساحرة من ديمتري بولوز قبل أن يتابع مايكل بوكسال مدافع نيوزيلندا الكرة في الشباك.

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ضاعف فيدور سمولوف تقدم منتخب بلاده في الدقيقة 69 ليحسم الفوز لصالح الروس في أولى مشاركاتهم في المسابقة.

وبهذه النتيجة يحصد الروسي أول 3 نقاط في المجموعة الأولي والتي تضم كلًا من نيوزلندا والبرتغال والمكسيك.

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التحرير

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