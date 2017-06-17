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البنك المركزي ينفي التعامل بعملة «بيتكوين»

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البنك المركزي ينفي التعامل بعملة «بيتكوين» البنك المركزي ينفي التعامل بعملة «بيتكوين»

التحرير

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 نفى البنك المركزي المصري، اليوم السبت، ما تم تداوله مؤخرًا حول دراسته السماح بتداول عملة "بيتكوين" داخل القطاع المصرفي لجمهورية العربية.

وأكدت لبنى هلال، نائب المحافظ للاستقرار النقدي، أنه لم تصدر أي تصريحات عن مسئولين بالبنك حول العملة الافتراضية المُشار إليها.

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وتعد عملة البيتكوين، عملة افتراضية جرى تداولها تجاريا في الأشهر الأخيرة بشكل غير رسمي لدى بعض الدول.

وأكد جمال نجم، نائب المحافظ للاستقرار المصرفي، أن النظام المصرفي في جمهورية مصر العربية، يتعامل بالعملات الرسمية فقط ولا يتعامل بالعملات الافتراضية نهائيًّا.

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التحرير

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