«الآثار»: دورة تعليمية للأطفال لتعلم اللغة الفرنسية.. والتسجيل على «فيسبوك»

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يبدأ متحف الطفل بالمتحف المصري بالتحرير في الثالث من يوليو القادم، دورة تعليمية للأطفال لتعليم اللغة الفرنسية، ويأتي في إطار سلسلة برامج تعليم اللغات التي يقدمها المتحف للأطفال خلال الأجازة الصيفية.

أكدت إلهام صلاح رئيس قطاع المتاحف بالوزارة، أن هذه الدورة هي واحدة من عدد من الدورات والأنشطة التي يقيمها المتحف المصري وعدد كبير من المتاحف المصرية خلال فترة الصيف للأطفال، الأمر الذي يأتي في إطار الخطة التي وضعها قطاع المتاحف لربط الطفل المصري بالمتاحف، حيث تقيم المتاحف مجموعة من الأنشطة التعليمية والتثقيفية للاطفال باعتبارها أحد أهم المؤسسات التعليمية والثقافية بالدولة.

وأضافت رئيس قطاع المتاحف، أن إقامة مثل هذه الدورات يعمل بشكل كببر في ربط الطفل بالمتحف وخلق جيل جديد واع يعي قيمة المتاحف ويحرص على الحفاظ على آثاره وحضارته.

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وأوضحت صباح عبد الرازق، مدير عام المتحف المصري، أن دورة تعليم اللغة الفرنسية المقرر إقامتها بالمتحف ستستمر لمدة شهر ويتم خلالها تعليم مبادئ اللغة الفرنسية من خلال عرض عدد من المصطلحات الأثرية باللغة الفرنسية لمقتنيات المتحف بالإضافة الى تقديم عدد من الأنشطة التعليمة التفاعلية الفنية والثقافية باللغة الفرنسية.

جدير بالذكر، أن المتحف بدأ في تسجيل البيانات الخاصة لراغبي الاشتراك في هذه الدورة من خلال إرسال رسالة خاصة على الصفحة الرسمية للمتحف على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» حمل اسم الطفل وسنه، علما بأن الدورة ستكون للأطفال الذين يتراوح عمرهم ما بين 5 إلى 8 سنوات.