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منع صلاة العيد على ملاعب مراكز الشباب بالقليوبية.. ومواطنون: استفزاز

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منع صلاة العيد على ملاعب مراكز الشباب بالقليوبية.. ومواطنون: استفزاز منع صلاة العيد على ملاعب مراكز الشباب بالقليوبية.. ومواطنون: استفزاز

التحرير

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سادت حالة من الاستياء بين مواطني محافظة القليوبية، بعد إصدار قرار منع صلاة عيد الفطر المبارك على ملاعب مراكز الشباب بكافة المدن والقرى.

جمال الدويني، من أهالي قليوب، قال: "منع الصلاة سببه الخوف من أي تجمعات والخروج في مظاهرات والأمن مش هيقدر يسيطر عليها"، مضيفا: "شكلهم هينادوا بالإلحاد قريب".

"قرار مستفز وغير مدروس".. هكذا وصف إمام محمد، من شبرا الخيمة، القرار، الذي شبهه بقرار منع مكبرات الصوت في صلاة التروايح، متابعا: "الناس بتحتفل بمظاهر العيد، مفيش مبرر للخوف، أيه بقا الخطورة في الصلاة؟".

تساءل عبدالمجيد عادل، من شبين القناطر: "الناس هتصلي فين؟ الملاعب كانت بتجمع أكبر عدد من المواطنين، خاصة عندنا دلوقتى الساحات هتبقا مكتظة بالمواطنين، وفي مناطق مفيهاش ساحات، ودا هيثير غضب المواطنين وهيخلق أزمات ملهاش ستين لازمة".

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وذكر أحمد عبد المنعم، من بنها: "عشنا وشوفنا، ما طول عمرنا بنصلي في الملاعب، إيه الجديد يعني، البلد مش ناقصة أزمات، يا ريت الناس اللي أصدرت القرار ده تتراجع عنه".

من جانبه، قال الدكتور محمود السبروت، وكيل مديرية الشباب والرياضة، لـ"التحرير" إن التعليمات الواردة من الوزارة بمنع الصلاة على الملاعب النجيلة، التي تكلف ملايين الجنيهات للحفاظ عليها، ولن يسمح بإقامة صلاة سوى للحاصلين على تصريح من الأمن والأوقاف ومديرية الشباب والرياضة.

يذكر أن مديرية أوقاف القليوبية خصصت 339 ساحة لأداء صلاة عيد الفطر المبارك، وفق ضوابط ومعايير وأخطرت الأمن بها، للسيطرة عليها وعدم السماح بأي ساحات غير مرخص لها بالصلاة، أو استغلال تجمعات المواطنين في هذه المناسبات الدينية العظيمة في أي أعمال تخريبية.

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التحرير

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