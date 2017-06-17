بالأسماء| إخلاء سبيل 9 من متظاهري "تيران وصنافير" بوسط القاهرة
بالأسماء| إخلاء سبيل 9 من متظاهري "تيران وصنافير" بوسط القاهرة
05:25 م السبت 17 يونيو 2017
كتب – محمود السعيد:
قررت نيابة الأزبكية، السبت، إخلاء سبيل 9 شباب بضمان محل إقامتهم بعد القبض عليهم من محيط منطقة "الإسعاف" بوسط القاهرة، بتهمة الاشتراك في مسيرة احتجاجية على موافقة البرلمان على اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، والتي تنتقل بموجبها جزيرتي "تيران وصنافير" للمملكة.
والمخلى سبيلهم هم: مروان محمود الجميل، ومنى عبد البر، وطارق زكريا، وأحمد السيد الإبياري، وعمار عادل الشرقاوي، وإبراهيم السيد محمود، وتامر أبو الفتوح، وإسلام بركات، وكريم محمود السمان.
ونسبت النيابة إلى المتهمين، تهمتي التظاهر بدون تصريح وإثارة الشغب.
وكانت قوات الأمن ألقت القبض على المتهمين من منطقة وسط القاهرة، إثر مشاركتهم في تظاهرة احتجاجية على موافقة البرلمان على اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، والتي تنتقل بموجبها جزيرتي "تيران وصنافير" للمملكة.
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