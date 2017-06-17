أخبار عاجلة

8 الصبح - لقاء مع طلاب الجامعة البريطانية والحديث حول مشاريع "اناكتس" للجامعات -
تأجيل الاستئناف على حُكم إسقاط "مصرية تيران وصنافير" لجلسة 24 يونيو -
القبض على عاطلين حاولا التسلل إلى منزل وسرقته في القليوبية -
تعرف على ملامح خطة الشياطين الحمر لخطف رونالدو -
تشيلسي يخطط لخطف «موراتا» من مانشستر يونايتد -
ريال مدريد مستعد لإنقاذ «رونالدو» -
ضبط نصف فدان بانجو وسط الزراعات في القليوبية -
بالأسماء.. امرأتان في حركة تغييرات روساء القرى بالفيوم.. "صور" -
الكويت: تخفيف الحكم على المتهم الأول بخلية "العبدلي" الإرهابية إلى المؤبد -
وزير الخارجية يشارك في الاجتماع الوزاري لقمة دول حوض النيل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم
  4. مصراوي Masrawy

بالأسماء| إخلاء سبيل 9 من متظاهري "تيران وصنافير" بوسط القاهرة

Google+ Print

مصراوي Masrawy

بالأسماء| إخلاء سبيل 9 من متظاهري "تيران وصنافير" بوسط القاهرة

05:25 م السبت 17 يونيو 2017

كتب – محمود السعيد:

قررت نيابة الأزبكية، السبت، إخلاء سبيل 9 شباب بضمان محل إقامتهم بعد القبض عليهم من محيط منطقة "الإسعاف" بوسط القاهرة، بتهمة الاشتراك في مسيرة احتجاجية على موافقة البرلمان على اتفاقية ترسيم الحدود بين والسعودية، والتي تنتقل بموجبها جزيرتي "تيران وصنافير" للمملكة.

والمخلى سبيلهم هم: مروان محمود الجميل، ومنى عبد البر، وطارق زكريا، وأحمد السيد الإبياري، وعمار عادل الشرقاوي، وإبراهيم السيد محمود، وتامر أبو الفتوح، وإسلام بركات، وكريم محمود السمان.

ونسبت النيابة إلى المتهمين، تهمتي التظاهر بدون تصريح وإثارة الشغب.

وكانت قوات الأمن ألقت القبض على المتهمين من منطقة وسط القاهرة، إثر مشاركتهم في تظاهرة احتجاجية على موافقة البرلمان على اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، والتي تنتقل بموجبها جزيرتي "تيران وصنافير" للمملكة.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • تأجيل استئناف النيابة على براءة 4 من

    تأجيل استئناف النيابة على براءة 4 من "أولتراس أهلاوي" لـ15 يوليو

    أخبار
  • تأجيل محاكمة القاضي المتهم بقتل

    تأجيل محاكمة القاضي المتهم بقتل "مُجند مدينة نصر" لـ14 أكتوبر

    أخبار
  • دعوى قضائية ضد البرلمان لوقف اتفاقية

    دعوى قضائية ضد البرلمان لوقف اتفاقية "تيران وصنافير"

    أخبار
  • المستشار هشام بركات.. الشهادة والقصاص في رمضان

    المستشار هشام بركات.. الشهادة والقصاص في رمضان

    أخبار

إعلان

إعلان

أخبار تهمك

  • بالفيديو :تعرف على

    :تعرف على "منير اللي فتح في مصر" وتسبب في ضجةهو وهي

  • مصرع عامل بناء داخل سجن المنيا شديد الحراسة بسبب

    مصرع عامل بناء داخل سجن المنيا شديد الحراسة بسبب "الزلط والرمل"أخبار

  • بالفيديو والصور.. ننشر أسماء المتهمين المُحالين للمفتي في قضية اغتيال

    بالفيديو والصور.. ننشر أسماء المتهمين المُحالين للمفتي في قضية اغتيالأخبار

  • موجة غضب مغربية بسبب مسلسل

    موجة غضب مغربية بسبب مسلسل "عادل إمام".. والإبراشي: لابد من الإعتذارفنون

  • مصدر يكشف قرار اتحاد الكرة تجاه الأجانب

    مصدر يكشف قرار اتحاد الكرة تجاه الأجانبرياضة

  • مصدر أمني: مسيرة بفيصل اعتراضًا على اتفاقية

    مصدر أمني: مسيرة بفيصل اعتراضًا على اتفاقية "تيران وصنافير".. وضبطأخبار

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
تأجيل الاستئناف على حُكم إسقاط "مصرية تيران وصنافير" لجلسة 24 يونيو

تأجيل الاستئناف على حُكم إسقاط "مصرية تيران وصنافير" لجلسة 24 يونيو

مصرع عامل وإصابة أخر في حادث تصادم بسوهاج

مصرع عامل وإصابة أخر في حادث تصادم بسوهاج

8 الصبح - أبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى تصدرت الصحف المصرية اليوم

8 الصبح - أبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى تصدرت الصحف المصرية اليوم

أسعار العملات اليوم الأحد 18 يونيو 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الأحد 18 يونيو 2017 في بنك مصر