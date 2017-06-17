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أكبر وفد أعمال قطري يزور سلطنة عُمان الثلاثاء المقبل

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مصراوي Masrawy

أكبر وفد أعمال قطري يزور سلطنة عُمان الثلاثاء المقبل

05:19 م السبت 17 يونيو 2017

أكبر وفد أعمال قطري يزور سلطنة عُمان الثلاثاء المقبل

محمد بن طوار الكواري

الدوحة - (د ب أ):

يتوجه وفد كبير من رجال الأعمال القطريين في زيارة إلى سلطنة عمان الثلاثاء المقبل .

وسيجري الوفد الذي يعتبر الأكبر من نوعه في تاريخ العلاقات التجارية بين البلدين، محادثات لزيادة التبادل التجاري، والفرص الاستثمارية في كل من قطر وسلطنة عمان،وإقامة تحالفات بين رجال الأعمال القطريين والعمانيين وتنفيذ مشروعات مشتركة في البلدين .

ويضم الوفد الذي سيتوجه إلى مسقط على متن طائرة خاصة أكثر من 70 رجل أعمال برئاسة محمد بن طوار الكواري نائب رئيس غرفة قطر .

وقال الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة تجارة قطر في بيان صادر عن غرفة التجارة اليوم السبت وتلقت وكالة الأنباء الألمانية ( د. ب. أ ) نسخة منه أن الزيارة هدفها تعزيز العلاقات بين رجالالأعمال القطريين والعمانيين ومزيد من التعاون في مختلف المجالات التجارية والاستثمارية . وأضاف ان رجال الأعمال القطريين لديهم رغبة كبيرة في التوجه إلى السوق العمانية وإقامة شراكات وتحالفات تؤدي الى مزيد من التعاون في المجالات التجارية والاقتصادية.

وأشاد الشيخ خليفة بالموقف العماني من الأزمة الخليجية " والحصار الظالم الذي فرضته ثلاث دول خليجية على دولة قطر منذ الخامس من شهر يونيو الجاري".

وأشار إلى ان سلطنة عمان قدمت دعما كبيرا لقطر من خلال الخط البحري المباشر الذي تم تدشينه بين ميناء حمد وميناء صحار العماني، وإبداء شركات عمانية عديدة استعدادها لتوريد المنتجات الغذائية للسوق القطرية، موضحا أن زيارة وفد رجال الأعمال القطريين إلى عمان سوف يفتح الآفاق بين الجانبين و توقيع اتفافيات بين الشركات القطرية والعمانية لتعزيز التبادل التجاري والمشاريع المشتركة.

وتوقع ان تفضي الزيارة إلى توقيع العديد من الوكالات التجارية لجلب المنتجات العمانية إلى دولة قطر،إضافة الى إقامة تحالفات وشراكات بين رجال الأعمال القطريين والعمانيين.

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