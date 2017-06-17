قوات النظام السوري تعلن هدنة في درعا بعد فشلها في تحقيق تقدم

حلب - (د ب أ):

أعلنت وزارة الدفاع السورية، عن وقف الاعمال القتالية لمدة 48 ساعة في مدينة درعا جنوب سوريا بين قوات النظام ومسلحي المعارضة الذين افشلوا كل هجمات قوات النظام والقوات الموالية له .

وقالت القيادة العامة للجيش السوري في بيان نشرته على موقع وزارة الدفاع " وقف العمليات القتالية اعتباراً من الساعة 00ر12 ظهر اليوم السبت 17-6-2017 في مدينة درعا لمدة 48 ساعة وذلك دعما لجهود المصالحة الوطنية”.

من جانبه قال مصدر اعلامي مقرب من فصائل المعارضة في محافظة درعا لوكالة الانباء الالمانية، إن " الهدنة التي اعلنها النظام في مدينة درعا بسبب فشله المتكرر منذ بدء حملته الشرسة قبل أسبوعين لحصار مدينة درعا والسيطرة عليها، خصوصاً بعد فشله في التقدم شبراً واحداً قبيل البدء باجتماعات أستانا التي تم تأجيلها من موعدها السابق في الثاني عشر من الشهر الحالي لمنح وقت أكبر لقوات النظام لتحقيق أي خرق ممكن في جبهات درعا".

وأوضح المصدر الاعلامي أن "الوضع العسكري والميداني على الأرض هو لصالح الثوار، وأن التوصل إلى هدنة يعتبر بمثابة انتصار لفصائل الثوار التي صمدت طيلة الأسابيع الماضية في وجه الآلة العسكرية الوحشية للنظام وميليشياته، حيث يبدو أن إعلان النظام للهدنة هو انسحاب جزئي لحفظ ماء الوجه أمام أنصاره ومؤيديه".

وتعرضت مدينة درعا والبلدات المجاورة لها لقصف بمئات القذائف والصواريخ والبراميل المتفجرة دون تحقيق تقدم في أحياء مدينة درعا البلد .