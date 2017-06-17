"سياحة النواب" تبحث مع وزير الطيران تشغيل مطار النزهة وخط اليابان
"سياحة النواب" تبحث مع وزير الطيران تشغيل مطار النزهة وخط اليابان
05:07 م السبت 17 يونيو 2017
شريف فتحي وزير الطيران المدني
كتب- طه عبيد:
عُقدت لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، اجتماعها برئاسة النائبة سحر طلعت مصطفى، بحضور شريف فتحي وزير الطيران المدني، وأعضاء لجنة السياحة والطيران، ولفيف من قيادات وزارة الطيران المدني وممثلين عن وزارتي الداخلية والخارجية.
وجاء الاجتماع لمناقشة اتفاقية النقل الجوي بين حكومتي جمهورية مصر العربية والمجر، لبحث طلب إحاطه مقدم من النائبين هيثم الحريري، وثروت سويلم، لوزير الطيران المدني بخصوص تشغيل مطار النزهة، بالإضافه إلى مناقشة طلب إحاطة من النائبه مي البطران بخصوص بعض الملاحظات بمبنى الركاب رقم ٢ بمطار القاهرة.
ناقشت النائبه سحر طلعت، الاتفاقية الثنائية بين الحكومتين المصرية والمجرية، فيما يخص النقل الجوي بين البلدين والتي تم الموافقه علي بنودها خلال الاجتماع.
وعرضت سحر طلعت طلبي الإحاطة المقدمين من النائبين ثروت سويلم، وهيثم الحريرى بشأن عدم افتتاح مطار النزهة، على الرغم من الانتهاء من تجديده وتطويره؛ نظرا ً لأهمية مطار النزهة لأهالى الإسكندرية، حيث أنه يقع فى نقطة متوسطة ما بين المناطق السكانية ومطار برج العرب، كما أنه تم تجديد المطار بما يقدر بـ 500 مليون جنيه ، ولم يتم استغلاله، ومازال العمل جارى بالمطار حتى الآن، مما يعد ذلك إهداراً للمال العام .
من جانبه، أفاد وزير الطيران المدني بأن المتغيرات خلال السنوات السابقة، أدت إلى وجود تحديات وتداعيات أمنية كبيرة، إضافة إلى تغيير المفاهيم الأمنية، وخطط تأمين المطارات والطائرات، مضيفًا أن ملف تشغيل المطار في يد جهات سيادية بالدولة، حيث تقوم حاليًا بعمل دراسات أمنية للأماكن المحيطة بالمطار، ولا يمكن تشغيله إلا بعد الانتهاء من هذه الدراسات.
واستعرضت النائبة مي البطران، بعض الملاحظات الخاصة بمبنى الركاب رقم (2)، فيما يخص تطوير الخدمة بالمبنى، وأكد الوزير أن جميع الملاحظات ستكون محل اعتبار واهتمام، ووجه فتحي، تعليماته للمسئولين لدراسة تلك المقترحات وإمكانية تنفيذها.
وبسؤال النائبه سحر طلعت للوزير عن تشغيل خط بين مصر واليابان، أفاد وزير الطيران أنه بعد دراسات وافية للسوق الأسيوى، تمت الموافقة على تشغيل خط مباشر ومنتظم من القاهرة إلى مطار ناريتا بداية من شهر أكتوبر القادم.
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