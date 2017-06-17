محافظ القليوبية: خطة للنهوض بآثار المحافظة ولجنة لحصر غير المسجل منها

القليوبية - أسامه علاء الدين:

أكد اللواء محمود عشماوي، محافظ القليوبية، اليوم السبت، أن المحافظة لديها خطة مكونة من ثلاثة محاور أساسية، للنهوض بالآثار التاريخية بالمحافظة، تبدأ بتوعية المواطنين بالآثار الموجودة، ليتعرف المواطن عليها، ثم العمل على تسويق تلك الآثار، من خلال إقامة الرحلات الثقافية والتوعوية لطلاب المدارس والجامعات، وأخيرا عمل كيان أو متحف يضم جميع الآثار الموجودة بالمحافظة.

جاء ذلك خلال اجتماع المحافظ، مع مسئولي الآثار بالمحافظة، بحضور مجموعة من الشباب، لمناقشة مقترح حملة ستنظمها المحافظة، بهدف تعظيم قيم المواطنة والانتماء لدى أبناء محافظة القليوبية، من خلال نشر تاريخها العريق، وإسهامها في صنع الحضارة الإسلامية، بالإضافة إلى تسليط الضوء على كنوز المحافظة، وتوجيه المجتمع لزيارتها، فضلاً عن إعداد وسائل مرئية ومسموعة، كدليل موثق عن تراث المحافظة، يتم توزيعه من خلال المناسبات القومية.

وناقش الحضور، دراسة فتح بعض المناطق الأثرية الموجودة بالمحافظة، من بينها قصر محمد على، ومتحف الطفل بالقناطر الخيرية، أمام المواطنين، لزيارتها.

وطالب "عشماوي"، بتشكيل لجنة لمسح الآثار الغير مسجلة بالمحافظة، وتسجيلها، كما طالب بعمل حملة موسعة لرفع تراكمات القمامة من الأماكن الأثرية.