"أوقاف كفر الشيخ": تجهيز 309 ساحات لأداء صلاة عيد الفطر
"أوقاف كفر الشيخ": تجهيز 309 ساحات لأداء صلاة عيد الفطر
05:09 م السبت 17 يونيو 2017
كفر الشيخ - إسلام عمار:
أعلن الشيخ سعد الفقى، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، اليوم السبت، تجهيز 309 ساحات خلاء، لأداء صلاة عيد الفطر المبارك، على مستوى مدن ومراكز المحافظة، موضحًا أن جميع الساحات تخضع لإشراف المديرية، وبها خطباء تابعون للأزهر، مؤكدًا منع اعتلاء غير الأزهريين للمنابر، لإلقاء خطبة العيد.
وأكد وكيل وزارة الأوقاف، أن كل مدينة ومركز سيكون بها ساحة رئيسية، يحضر الصلاة فيها رئيس المدينة التابع لها، ومدير إدارة الأوقاف، مع إخطار الأمن لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين المصلين.
ودعا المصلين، بالالتزام وعدم التجاوز، حتى لا يتعرض أى شخص منهم للمسائلة القانونية، مشيرًا إلى حظر استخدام أي ساحات لصلاة العيد غير مصرح بها، وكذلك حظر إقامة أى ساحات تتبع فصائل أو قوى سياسية حفاظًا على قدسية العيد، والابتعاد نهائيًا بالدين والشعائر الإسلامية عن أى أمور سياسية.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
"أوقاف المنوفية": تجهيز 353 ساحة لأداء صلاة عيد الفطر المبارك
-
برجال إنقاذ ولنشات سريعة.. شواطئ دمياط تستعد لإجازة عيد الفطر
-
ضبط "قهوجي" بحوزته 2 كيلو بانجو و2300 قرص مخدر بكفر الشيخ
-
بالأسماء.. إصابة ٥ أشخاص في حادثين متفرقين بكفر الشيخ
إعلان
إعلان
أخبار تهمك
-
موجة غضب مغربية بسبب مسلسل "عادل إمام".. والإبراشي: لابد من الإعتذارفنون
-
"عيال موزة" تشعل "خناقة بالأيدي" بين وفدي قطر والسعودية داخل مقر اتحادأخبار
-
السعودية تتهم قطر بمحاولة اغتيال الملك عبداللهأخبار
-
السعودية تهدي نيجيريا 200 طن من التمر في رمضان، فباعتها في الأسواقأخبار
-
كيف جمعت مصر 42 مليار دولار بدون اقتراض في 9 أشهر؟أخبار
-
مصدر سعودي مسؤول: لن نسمح لتركيا بإقامة قواعد عسكرية في المملكةأخبار