"أوقاف كفر الشيخ": تجهيز 309 ساحات لأداء صلاة عيد الفطر

كفر الشيخ - إسلام عمار:

أعلن الشيخ سعد الفقى، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، اليوم السبت، تجهيز 309 ساحات خلاء، لأداء صلاة عيد الفطر المبارك، على مستوى مدن ومراكز المحافظة، موضحًا أن جميع الساحات تخضع لإشراف المديرية، وبها خطباء تابعون للأزهر، مؤكدًا منع اعتلاء غير الأزهريين للمنابر، لإلقاء خطبة العيد.

وأكد وكيل وزارة الأوقاف، أن كل مدينة ومركز سيكون بها ساحة رئيسية، يحضر الصلاة فيها رئيس المدينة التابع لها، ومدير إدارة الأوقاف، مع إخطار الأمن لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين المصلين.

ودعا المصلين، بالالتزام وعدم التجاوز، حتى لا يتعرض أى شخص منهم للمسائلة القانونية، مشيرًا إلى حظر استخدام أي ساحات لصلاة العيد غير مصرح بها، وكذلك حظر إقامة أى ساحات تتبع فصائل أو قوى سياسية حفاظًا على قدسية العيد، والابتعاد نهائيًا بالدين والشعائر الإسلامية عن أى أمور سياسية.