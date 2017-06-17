وزير الداخلية يتفقد ميادين الأوبرا والتحرير والجلاء
وزير الداخلية يتفقد ميادين الأوبرا والتحرير والجلاء
05:16 م السبت 17 يونيو 2017
وزير الداخلية يتفقد ميادين الأوبرا والتحرير والجلا
كتب - علاء عمران:
تفقد اللواء مجدي عبد الغفار، وزير الداخلية، اليوم السبت، يرافقه اللواء خالد عبد العال مساعد الوزير لأمن القاهرة، الحالة الأمنية بميداني التحرير والأوبرا.
وبحسب بيان صادر عن وزارة الداخلية – تلقى مصراوي نسخة منه - حرص عبد الغفار على متابعة الخدمات المرورية، موجها بالتواجد الميداني لكافة المستويات الإشرافية والقيادية، والمتابعة المستمرة مع مرؤوسيهم لمتابعة سير الأداء الأمني والارتقاء بالأداء الشرطي.
كما شملت جولة الوزير تفقد الخدمات الأمنية بميدان الجلاء بمحافظة الجيزة، والتقى قوات الارتكاز في الشوارع، مشددا على اتخاذ التدابير اللازمة، والتعامل بقوة مع الخارجين على القانون.
وتوجه وزير الداخلية يرافقه اللواء هشام العراقي، مساعد الوزير لأمن الجيزة، واللواء طارق عطية، مساعد الوزير لقطاع الإعلام والعلاقات، إلى قسم شرطة الدقي لتفقد سير العمل.
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