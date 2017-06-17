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صور| إنشاء ميدان يحمل أسماء شهداء طلبة الكلية الحربية بكفر الشيخ

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صور| إنشاء ميدان يحمل أسماء شهداء طلبة الكلية الحربية بكفر الشيخ صور| إنشاء ميدان يحمل أسماء شهداء طلبة الكلية الحربية بكفر الشيخ

التحرير

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كتب:- عمرو الشامي

وضع اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، اليوم السبت، حجر الأساس لإنشاء ميدان الشهيد، أمام بوابة نادي كفر الشيخ الرياضي، والذي يحمل أسماء شهداء حادث طلاب الكلية الحربية، الذي وقع في 15 أبريل 2015.

كما أطلق نصر، مهرجان "شركاء لا أعباء" لذوي الاحتياجات الخاصة، لتجميل منطقة شهداء حادث طلاب الكلية الحربية، بالتعاون مع القوات المسلحة. 

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وتضمن المهرجان إقامة ماراثون جري، وعدد من الأنشطة الرياضية، والترفيهية والترويجية، والأعمال الفنية، والمشغولاتة اليدوية، من إبداع ذوي الاحتياجات الخاصة، بجانب تنظيم حفل إفطار جماعي بنادي كفر الشيخ الرياضي.

جاء ذلك بحضور العميد سامح الطنوبي، المستشار العسكري، راضي أمين، السكرتير العام للمحافظة، محمد أبو غنيمة، السكرتير العام المساعد، علي عبد الستار، مساعد المحافظ رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، فتحي الشرقاوي، عضو مجلس النواب، وعدد من القيادات التنفيذية.

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