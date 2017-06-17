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صور| وزير الداخلية يتفقد قسم ثان مدينة نصر وميادين العاصمة

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صور| وزير الداخلية يتفقد قسم ثان مدينة نصر وميادين العاصمة صور| وزير الداخلية يتفقد قسم ثان مدينة نصر وميادين العاصمة

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تفقد اللواء مجدى عبدالغفار، وزيرالداخلية، اليوم السبت، عددا من المحاور الأمنية والميادين العامة، وأقسام الشرطة بالقاهرة، للتأكد من انتظام الخدمات الأمنية وتواجد رجال المرور.

وزير الداخلية

استهل وزير الداخلية جولته بتفقد الخدمات الأمنية المتمركزة بمحور na وبعدها قام بالإطلاع على أخر المستجدات بإحدى سيارات الشرطة المتمركزة بالمحور، ثم قام بالتوجه لقسم ثان مدينة نصر، للوقوف على مدى انتظام العمل داخل القسم وسرعة الاستجابة للمواطنين.

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وزير الداخلية

كما تجول اللواء "عبدالغفار" بعدد من الميادين فى العاصمة من بينها ميدان الشهيد هشام بركات وبعدها ميدان روكسي، رافقه خلالها عددا من القيادات الأمنية البارزة بمديرية أمن القاهرة، من بينهم مدير الأمن.  

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التحرير

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