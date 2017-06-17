أخبار عاجلة

8 الصبح - لقاء مع طلاب الجامعة البريطانية والحديث حول مشاريع "اناكتس" للجامعات -
تأجيل الاستئناف على حُكم إسقاط "مصرية تيران وصنافير" لجلسة 24 يونيو -
القبض على عاطلين حاولا التسلل إلى منزل وسرقته في القليوبية -
تعرف على ملامح خطة الشياطين الحمر لخطف رونالدو -
تشيلسي يخطط لخطف «موراتا» من مانشستر يونايتد -
ريال مدريد مستعد لإنقاذ «رونالدو» -
ضبط نصف فدان بانجو وسط الزراعات في القليوبية -
بالأسماء.. امرأتان في حركة تغييرات روساء القرى بالفيوم.. "صور" -
الكويت: تخفيف الحكم على المتهم الأول بخلية "العبدلي" الإرهابية إلى المؤبد -
وزير الخارجية يشارك في الاجتماع الوزاري لقمة دول حوض النيل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

أمين الأعلى للجامعات: نظام كليات الطب الجديد سيُطبق عام 2020

Google+ Print

مصراوي Masrawy

أمين الأعلى للجامعات: نظام كليات الطب الجديد سيُطبق عام 2020

04:54 م السبت 17 يونيو 2017

أمين الأعلى للجامعات: نظام كليات الطب الجديد سيُطبق عام 2020

كتب- محمد قاسم:

قال الدكتور أشرف حاتم، أمين المجلس الأعلى للجامعات، السبت، إن مقترح تطوير الدراسة في كليات الطب وافق عليه المجلس الأعلى للجامعات خلال اجتماعه الأخير بجامعة عين شمس.

وأضاف حاتم، في تصريح خاص لمصراوي، أن المجلس أعاد المقترح إلى لجنة القطاع الطبي لوضع جدول زمني لتطبيق المقترح على أرض الواقع.

وأوضح أمين المجلس الأعلى، أن هذه المقترحات تم إعدادها من عمداء كليات الطب والخبراء في التعليم الطبي بعد دراسة مستفيضة لأوضاع التعليم الطبي في ونظيره على المستوى العالمي.

وأكد حاتم، أن النظام الجديد سيتم تطبيقه على الدفعة القادمة من الثانوية العامة وستتقدم إلى كليات الطب في عام 2020.

كانت المجلس الأعلى للجامعات أقرّ نظامًا جديدًا للدراسة بكليات الطب، حيث اقتصرت على 5 سنوات وسنتين للامتياز، وأن يحصل الطلاب على تدريب إكلينيكي بدءً من السنة الثانية، فضلًا عن امتحان وطني موحد لخريجي كليات الطب.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • وزير التعليم العالي: 300 ألف جنيه لكل جامعة تشارك في تطوير العشوائيات

    وزير التعليم العالي: 300 ألف جنيه لكل جامعة تشارك في تطوير العشوائيات

    أخبار
  • وزير التعليم العالي: إعداد قاعدة بيانات لتسجيل القدرات البشرية بالجامعات

    وزير التعليم العالي: إعداد قاعدة بيانات لتسجيل القدرات البشرية بالجامعات

    أخبار
  • الأعلى للجامعات يناقش استعدادات التنسيق غدًا

    الأعلى للجامعات يناقش استعدادات التنسيق غدًا

    أخبار
  • الأعلى للجامعات يناقش استعدادات التنسيق السبت المقبل

    الأعلى للجامعات يناقش استعدادات التنسيق السبت المقبل

    أخبار

إعلان

إعلان

أخبار تهمك

  • بالفيديو والصور.. ننشر أسماء المتهمين المُحالين للمفتي في قضية اغتيال

    والصور.. ننشر أسماء المتهمين المُحالين للمفتي في قضية اغتيالأخبار

  • بالصور| بعد 17 يوما.. إزالة عقار الإسكندرية المائل

    بالصور| بعد 17 يوما.. إزالة عقار الإسكندرية المائلأخبار

  • سيدة مصرية توثق مأساة حريق

    سيدة مصرية توثق مأساة حريق "برج لندن" خلال بث مباشر قبل اختفائهاأخبار

  • بالصور..

    بالصور.. "أم مصطفى" سكندرية في مهنة الرجال.. "حدّادة" وزوجة وطالبةأخبار

  • الصحة تُحذر من تناول عقار

    الصحة تُحذر من تناول عقار "نفسي" غير مطابق للمواصفاتأخبار

  • مصدر: ساعات تفصل صلاح عن ليفربول.. واللاعب يستعد للكشف الطبي

    مصدر: ساعات تفصل صلاح عن ليفربول.. واللاعب يستعد للكشف الطبيرياضة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
تأجيل الاستئناف على حُكم إسقاط "مصرية تيران وصنافير" لجلسة 24 يونيو

تأجيل الاستئناف على حُكم إسقاط "مصرية تيران وصنافير" لجلسة 24 يونيو

مصرع عامل وإصابة أخر في حادث تصادم بسوهاج

مصرع عامل وإصابة أخر في حادث تصادم بسوهاج

8 الصبح - أبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى تصدرت الصحف المصرية اليوم

8 الصبح - أبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى تصدرت الصحف المصرية اليوم

أسعار العملات اليوم الأحد 18 يونيو 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الأحد 18 يونيو 2017 في بنك مصر