أمين الأعلى للجامعات: نظام كليات الطب الجديد سيُطبق عام 2020

كتب- محمد قاسم:

قال الدكتور أشرف حاتم، أمين المجلس الأعلى للجامعات، السبت، إن مقترح تطوير الدراسة في كليات الطب وافق عليه المجلس الأعلى للجامعات خلال اجتماعه الأخير بجامعة عين شمس.

وأضاف حاتم، في تصريح خاص لمصراوي، أن المجلس أعاد المقترح إلى لجنة القطاع الطبي لوضع جدول زمني لتطبيق المقترح على أرض الواقع.

وأوضح أمين المجلس الأعلى، أن هذه المقترحات تم إعدادها من عمداء كليات الطب والخبراء في التعليم الطبي بعد دراسة مستفيضة لأوضاع التعليم الطبي في مصر ونظيره على المستوى العالمي.

وأكد حاتم، أن النظام الجديد سيتم تطبيقه على الدفعة القادمة من الثانوية العامة وستتقدم إلى كليات الطب في عام 2020.

كانت المجلس الأعلى للجامعات أقرّ نظامًا جديدًا للدراسة بكليات الطب، حيث اقتصرت على 5 سنوات وسنتين للامتياز، وأن يحصل الطلاب على تدريب إكلينيكي بدءً من السنة الثانية، فضلًا عن امتحان وطني موحد لخريجي كليات الطب.