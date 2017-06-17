بالصور.. محافظ كفر الشيخ: تلقى طلبات تقنين أوضاع أراضي الدولة حتي نهاية يوليو

كفر الشيخ - إسلام عمار

أعلن اللواء السيد نصر، محافظ كفرالشيخ، اليوم السبت، استمرار عمل لجنة تلقى طلبات تقنين الأوضاع لأراضي أملاك الدولة، للحالات المستقرة، حتى 31 يوليو المقبل، على أن يتم تسليم الطلبات إلى اللجنة المختصة بكل مركز ومدينة، لتقوم ببحث الطلبات ميدانيًا على الطبيعة.

وقال المحافظ، خلال متابعة عمل لجنة تلقى الطلبات، إن بحث تلك الطلبات وفقًا لكل حالة على حدة، ومدى الاستحقاق، وذلك بالتنسيق والاشتراك مع جهة الولاية، تحت إشراف رؤساء المراكز والمدن بالمحافظة.

وأشار إلى أنه في حالة عدم التقدم لطلب التقنين في المدة المحددة، والذى يُعد موعدًا نهائيًا لتلقى الطلبات، سيتم تنفيذ الإزالة فورًا، واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية تجاه المعتدين.

وكلف رؤساء المراكز والمدن والجهات المعنية، بالإعداد لبدء الجولة الثانية من حملات إزالة التعديات على أملاك الدولة، بعد انتهاء المهلة المحددة لتقنين الأوضاع، وذلك تنفيذًا لتكليفات رئيس الجمهورية بإزالة جميع التعديات.