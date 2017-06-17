الخليفي يرفض عرض برشلونة الأول لضم «فيراتي»

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أكد ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، رفض العرض الأول المقدم من برشلونة الإسباني للتعاقد مع الإيطالي ماركو فيراتي، لاعب خط وسط الفريق.

وكان نادي برشلونة قدم عرضًا بقيمة 100 مليون يورو لضم فيراتي، بالإضافة إلى راتب سنوي يصل إلى 10 ملايين يورو، وهو ما يتجاوز راتبه في باريس سان جيرمان بحوالي 4 ملايين يورو.

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كما ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية نقلًا عن "لا جازيتا ديللو سبورت" الإيطالية أن الخليفي رد على عرض برشلونة بقوله: "فيراتي ليس للبيع"، موضحًا أن مصدر داخل النادي أكد انضمام فيراتي لمعسكر الفريق الباريسي في 4 يوليو المقبل، مشيرًا إلى أنه لا يهتم بكون فيراتي زار برشلونة في العطلة.

يذكر أن فيراتي انتقل إلى باريس سان جيرمان في 2012، قادمًا من بيسكارا الإيطالي، مقابل 12 مليون يورو.