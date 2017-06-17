تعرف على أبرز أرقام «رونالدو» في مسيرته مع الأندية

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بات النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو حديث الساعة في الصحف العالمية بعدما أثير أمس رغبته في مغادرة ريال مدريد وإسبانيا بالكامل بسبب اتهامه بالتهرب ضريبيًا عن دفع مبلغ مالي قدره 14,7 مليون يورو.

ونفى ممثلو رونالدو بشكل قاطع كافة الاتهامات التي وجهت إلى رونالدو، كما أعلنت إدارة ريال مدريد وبشكل واضح دعمها للنجم البرتغالي وثقتها التامة في قدرته على إثبات براءته في أسرع وقت ممكن.

وبدوره نشر موقع "فور فور تو" مجموعة من أبرز إحصائيات كريستيانو رونالدو مع ريال مدريد منذ انضمامه لصفوف الفريق في عام 2009 قادمًا من مانشستر يونايتد، لتوضيح ماذا سيسخر الفريق الملكي في حال قرر النجم البرتغالي الرحيل كالأتي:

- نجح رونالدو في تسجيل 50 هدفًا أو أكثر في 6 مواسم من أصل 8 مواسم لعبها مع ريال مدريد.

- قدم رونالدو أفضل موسم تهديفي له مع ريال مدريد في موسم 2014- 2015 بتسجيله 61 هدفًا في جميع المسابقات.

- لم يسجل أي لاعب 40 هدفًا أو أكثر في الدوري الإنجليزي منذ أن فعل رونالدو هذا الأمر مع مانشستر يونايتد في موسم 2007- 2008.

- سجل النجم البرتغالي 16 هدفًا في شباك برشلونة الغريم بينما تعد شباك إشبيلية المفضلة لديه بعدما سجل في الفريق الأندلسي 25 هدفًا في جميع المسابقات.

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- نجح رونالدو في تسجيل 45 هدفًا من الركلات الحرة طوال مسيرته مع الأندية.

- تمكن رونالدو من تسجيل 5 أهداف في مباراتين من قبل وذلك في شباك كل من إسبانيول وغرناطة في عام 2015، كما سجل سوبر هاتريك في 4 مباريات من قبل.

- سجل كريستيانو رونالدو 3 أهداف أو أكثر في مباراة واحدة في 43 مباراة سابقة على صعيد الأندية، من بينهم 7 هاتريك في دوري أبطال أوروبا، وهو رقم قياسي يتقاسمه مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

- منذ انضمامه إلى ريال مدريد، سجل رونالدو 285 هدفًا في الدوري الإٍسباني وهو رقم لا يتفوق عليه فيه سوى ليونيل ميسي الذي سجل 295 هدفًا خلال نفس الفترة، أما ثالث أفضل حصيلة تهديفية في الدوري فمن نصيب كريم بنزيما برصيد 122 هدفًا.

- يعد رونالدو الهداف التاريخي لمسابقة دوري أبطال أوروبا برصيد 105 هدف وبفارق 11 هدف عن أقرب ملاحقيه ليونيل ميسي.

- سجل رونالدو 54 هدفًا في الأدوار الإقصائية من مسابقة دوري أبطال أوروبا كأفضل هداف لتلك المرحلة، ويأتي من بعده ليونيل ميسي برصيد 37 هدفًا ومن ثم توماس مولر برصيد 19 هدفًا.

- نجح اللاعب البالغ من العمر 32 عامًا من التسجيل في 3 نهائيات مختلفة من دوري أبطال أوروبا أعوام 2008 و2014 و2017 وهو رقم قياسي لم يحققه أي لاعب في العصر الحديث لدوري الأبطال.