جولة تفقدية لـ«عبد الحفيظ» لاختيار ملعب التدريب في المغرب

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يقوم سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، بجولة تفقدية في محيط فندق إقامة بعثة الفريق في المغرب لاختيار ملعب التدريب الذي يؤدي عليه الفريق الأحمر، تدريباته بدءًا من اليوم.

ويتفقد عبد الحفيظ، حاليا عدد من ملاعب التدريب أحدهم قريب لفندق الاقامة والثاني هو الملعب الخاص بنادي الوداد المغربي لتحديد أحدهما قبل مران اليوم.

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ويخوض الفريق أولى تدريباته تحت قيادة حسام البدري في الواحدة بعد منتصف الليل بتوقيت القاهرة، ومن المتوقع أن يكون مران استشفائي للتخلص من اجهاد السفر.

ويواجه الأهلي فريق الوداد المغربي في الواحدة بعد منتصف ليل الثلاثاء المقبل على ملعب الأخير في إطار مباريات الجولة الرابعة لدور المجموعات الافريقي.