بأوامر «البدري».. راحة كاملة قبل الإفطار للتخلص من إجهاد سموحة

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حصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على قسط من الراحة بعد الوصول إلي مقر فندق الاقامة بالمغرب، في الثانية والنص ظهر اليوم بتوقيت المغرب.

وطلب حسام البدري المدير الفني، من اللاعبين التوجه إلى الغرف للحصول على الراحة الكافية في ظل صيام البعثة، وحتى موعد الإفطار، للتخلص من إجهاد السفر الذي استغرق ما يزيد عن 7 ساعات كاملة وأيضًا في ظل مشاركة عدد من اللاعبين في لقاء سموحة مساء أمس.

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ويواجه الأهلي فريق الوداد المغربي، في الواحدة بعد منتصف ليل الثلاثاء المقبل، على ملعب الأخير في إطار مباريات الجولة الرابعة لدور المجموعات الافريقي.