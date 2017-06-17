بعثة الأهلي تصل مطار كازابلانكا

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كتب: أحمد شحاتة وأحمد سعيد

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي برئاسة عماد وحيد، عضو مجلس إدارة النادي إلى المغرب بعد رحلة استغرقت أكثر من 7 ساعات تقريبا.

وكان في استقبال البعثة بمطار كازابلانكا الدكتور إيهاب عبد الأحد جمال الدين، سفير مصر بالمغرب، ونائبه المستشار محمد خليل، ومحمد بسيوني الملحق المالي والإداري.

وتباحث عماد وحيد رئيس البعثة، مع السفير فور وصوله إلى المطار كافة التفاصيل الخاصة بإقامة الفريق والانتقالات وأجواء المغرب طوال مدة إقامة البعثة في كازابلانكا.

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ووجه «وحيد» الشكر للسفير على حسن استقباله، وسعيه وطاقم السفارة جاهدين، في تذليل كافة العقبات والصعوبات وتوفير كافة احتياجات البعثة.

ويستعد الأهلي لمواجهة الوداد الثلاثاء المقبل في الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وكانت الأهلي قد غادر القاهرة في الثامنة من صباح اليوم ببعثة قوامها 45 فردًا، يترأسها عماد وحيد، عضو مجلس إدارة النادي.