بالصور - وزير الداخلية يتفقد قسم شرطة الجمالية.. ويشدد على حسن معاملة المواطنين

كتب - علاء عمران:

تفقّد اللواء مجدي عبد الغفار، وزير الداخلية، السبت، قسم شرطة الجمالية، واطلع على مجريات العمل بالقسم، والإجراءات المُتّبعة لتلقي شكاوى وبلاغات المواطنين وسرعة التفاعل معها.

كما تفقد الوزير غرفة حجز القسم وغرفة الاتصالات، مؤكدا اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتيسير والتسهيل على المواطنين حال ترددهم على أقسام الشرطة.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الداخلية – تلقى مصراوي نسخة منه - شدد عبد الغفار على حسن معاملة الجمهور واحترام كرامتهم ودعم العلاقة بين رجل الشرطة والمواطن، كما أكد أن الأمن حق للمواطنين وواجب رجال الشرطة حماية شعبهم ووطنهم.

ووجه الوزير بضرورة التواجد الميداني لكافة المستويات القيادية والمتابعة المستمرة لسير الأداء الأمني والارتقاء بمستوى الأداء.

وكان اللواء مجدي عبد الغفار، وزير الداخلية، قام قبل قليل، بجولة ميدانية مفاجئة في نطاق القاهرة؛ للوقوف على الحالة الأمنية ميدانيًا بدأت بتفقد ميدان الشهيد هشام بركات وقسم شرطة مدينة نصر ثان، ومنها إلى ميدان روكسي لتفقد الخدمات الأمنية.