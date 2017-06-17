أخبار عاجلة

8 الصبح - لقاء مع طلاب الجامعة البريطانية والحديث حول مشاريع "اناكتس" للجامعات -
تأجيل الاستئناف على حُكم إسقاط "مصرية تيران وصنافير" لجلسة 24 يونيو -
القبض على عاطلين حاولا التسلل إلى منزل وسرقته في القليوبية -
تعرف على ملامح خطة الشياطين الحمر لخطف رونالدو -
تشيلسي يخطط لخطف «موراتا» من مانشستر يونايتد -
ريال مدريد مستعد لإنقاذ «رونالدو» -
ضبط نصف فدان بانجو وسط الزراعات في القليوبية -
بالأسماء.. امرأتان في حركة تغييرات روساء القرى بالفيوم.. "صور" -
الكويت: تخفيف الحكم على المتهم الأول بخلية "العبدلي" الإرهابية إلى المؤبد -
وزير الخارجية يشارك في الاجتماع الوزاري لقمة دول حوض النيل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم
  4. مصراوي Masrawy

بالصور - وزير الداخلية يتفقد قسم شرطة الجمالية.. ويشدد على حسن معاملة المواطنين

Google+ Print

مصراوي Masrawy

بالصور - وزير الداخلية يتفقد قسم شرطة الجمالية.. ويشدد على حسن معاملة المواطنين

04:53 م السبت 17 يونيو 2017

  • عرض 3 صورة

    a2dfd7ad4c.jpg

  • عرض 3 صورة

    2c3a8ea077.jpg

  • عرض 3 صورة

    cf3fdb9698.jpg

إعادة الألبوم

بالفيديو والصور.. ننشر كلمة قاضي

الألبوم التالى

والصور.. ننشر كلمة قاضي "اغتيال هشام بركات" قبل النطق بالحكم

كتب - علاء عمران:

تفقّد اللواء مجدي عبد الغفار، وزير الداخلية، السبت، قسم شرطة الجمالية، واطلع على مجريات العمل بالقسم، والإجراءات المُتّبعة لتلقي شكاوى وبلاغات المواطنين وسرعة التفاعل معها.

كما تفقد الوزير غرفة حجز القسم وغرفة الاتصالات، مؤكدا اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتيسير والتسهيل على المواطنين حال ترددهم على أقسام الشرطة.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الداخلية – تلقى مصراوي نسخة منه - شدد عبد الغفار على حسن معاملة الجمهور واحترام كرامتهم ودعم العلاقة بين رجل الشرطة والمواطن، كما أكد أن الأمن حق للمواطنين وواجب رجال الشرطة حماية شعبهم ووطنهم.

ووجه الوزير بضرورة التواجد الميداني لكافة المستويات القيادية والمتابعة المستمرة لسير الأداء الأمني والارتقاء بمستوى الأداء.

وكان اللواء مجدي عبد الغفار، وزير الداخلية، قام قبل قليل، بجولة ميدانية مفاجئة في نطاق القاهرة؛ للوقوف على الحالة الأمنية ميدانيًا بدأت بتفقد ميدان الشهيد هشام بركات وقسم شرطة مدينة نصر ثان، ومنها إلى ميدان روكسي لتفقد الخدمات الأمنية.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • بالصور.. وزير الداخلية يُفاجئ قسم ثان مدينة نصر لمتابعة حركة سير العمل

    بالصور.. وزير الداخلية يُفاجئ قسم ثان مدينة نصر لمتابعة حركة سير العمل

    أخبار
  • التحريات:

    التحريات: "مدمن الهرم" امتنع عن الطعام لمدة يومين وتوفى بالمستشفى

    أخبار
  • 5 أشخاص يلقنون عاطلا

    5 أشخاص يلقنون عاطلا "علقة ساخنة" بسبب اتهامه بالسرقة في الطالبية

    أخبار
  • تأجيل محاكمة 213 متهمًا من عناصر

    تأجيل محاكمة 213 متهمًا من عناصر "تنظيم بيت المقدس" لـ 15 يوليو

    أخبار

إعلان

إعلان

أخبار تهمك

  • مصدر سعودي مسؤول: لن نسمح لتركيا بإقامة قواعد عسكرية في المملكة

    مصدر سعودي مسؤول: لن نسمح لتركيا بإقامة قواعد عسكرية في المملكةأخبار

  • مصرع عامل بناء داخل سجن المنيا شديد الحراسة بسبب

    مصرع عامل بناء داخل سجن المنيا شديد الحراسة بسبب "الزلط والرمل"أخبار

  • مسئول المدارس اليابانية: فتح باب التقديم خلال أيام.. والمصروفات من 2 إلى 4 آلاف جنيه

    مسئول المدارس اليابانية: فتح باب التقديم خلال أيام.. والمصروفات منأخبار

  • السعودية تتهم قطر بمحاولة اغتيال الملك عبدالله

    تتهم قطر بمحاولة اغتيال الملك عبداللهأخبار

  • رصد مكالمات سرية بين مستشار أمير قطر وقيادى بحزب الدعوة لإثارة الفوضى بالبحرين

    رصد مكالمات سرية بين مستشار أمير قطر وقيادى بحزب الدعوة لإثارة الفوضىأخبار

  • رد فعل غريب لـ منى شداد عقب ظهور سحلية

    رد فعل غريب لـ منى شداد عقب ظهور سحلية "رامز تحت الأرض" - فيديوفنون

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
فيديو| بشات: دور قطر في القارة الإفريقية تراجع.. ومصر قوة لا يستهان بها

فيديو| بشات: دور قطر في القارة الإفريقية تراجع.. ومصر قوة لا يستهان بها

فيديو| أستاذ كبد: موسيقى«الراب» تؤثر بالسلب على الجهاز الهضمي والمعدة

فيديو| أستاذ كبد: موسيقى«الراب» تؤثر بالسلب على الجهاز الهضمي والمعدة

بالفيديو.. محمد يوسف: «ماشوفتش المصري بيلعب كورة»

بالفيديو.. محمد يوسف: «ماشوفتش المصري بيلعب كورة»

فيديو| فاروق المقرحي: الغزو الإخواني السلفي جاء من قطر في 2003

فيديو| فاروق المقرحي: الغزو الإخواني السلفي جاء من قطر في 2003