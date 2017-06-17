غلق 5 منشآت مخالفة لتصنيع وبيع الكعك بالدقهلية

الدقهلية- رامي القناوي:

قرر الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، اليوم السبت، غلق 5 مصانع ومحلات لتصنيع وبيع الكعك والبسكويت، بقرية بسنديله والقرى التابعة لها، وتحرير محاضر لعدم وجود تراخيص ونقص في الاشتراطات الصحية.

جاء قرار المحافظ، عقب اطلاعه على التقرير الذي عرضه الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة، الخاص بالحملة التي قام بها فريق من مراقبي الأغذية بالإدارة الصحية ببلقاس، بالمرور على عدد من المنشآت الغذائية ومصانع الكعك والبسكويت، وتضمن التقرير نقص في الاشتراطات الصحية لتلك المنشآت وعدم حمل شهادات صحية للعاملين وعدم وجود تراخيص، فضلاً عن عدم وجود نظافة.

وأكد "الشعراوي"، بأن تم سحب 45 عينة من بعض السلع وإرسالها إلى المعامل للتحليل، وإعدام 420 كيلو أغذية متنوعة، مشيراً إلى استمرار جهود مديرية الصحة وما تقوم به من حـملات للتفتيش على المنشآت ومحلات الأغذية والمشروبات والمطاعم والمخابز حرصاً على صحة وحياة المواطنين.

وكلف المحافظ، اللواء أحمد رأفت، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بلقاس، بالتنسيق مع الإدارة العامة للسلامة والصحة المهنية بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتنفيذ الغلق للمنشآت المخالفة.