بالصور.. وزير الداخلية يُفاجئ قسم ثان مدينة نصر لمتابعة حركة سير العمل

مصراوي Masrawy

كتب - علاء عمران:

قام اللواء مجدي عبد الغفار، وزير الداخلية، قبل قليل بجولة ميدانية مفاجئة في نطاق القاهرة؛ للوقوف على الحالة الأمنية ميدانيًا وتفقد ميدان الشهيد هشام بركات وقسم شرطة مدينة نصر ثان.

والتقى الوزير بالضباط وأفراد القسم للتأكد من انتظام العمل، وتابع معهم الإجراءات والخدمات التي يُجرى تحقيقها للمواطنين، كما فحص دفاتر الحجز للمتهمين وبيان سلامة الاجراءات القانونية.

كما توجه وزير الداخلية إلى ميدان روكسي لتفقد الخدمات الأمنية.