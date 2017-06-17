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الانتهاء من أعمال الإنشاءات لـ 1712 وحدة لسكان العشوائيات بمحافظة البحر الأحمر

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مصراوي Masrawy

الانتهاء من أعمال الإنشاءات لـ 1712 وحدة لسكان العشوائيات بمحافظة البحر الأحمر

04:02 م السبت 17 يونيو 2017

الانتهاء من أعمال الإنشاءات لـ 1712 وحدة لسكان العشوائيات بمحافظة البحر الأحمر

وحدة لسكان العشوائيات

كتبت- ندى الخولي:

أعلن أحمد درويش، نائب وزير الإسكان للتطوير الحضري والعشوائيات، الانتهاء من تنفيذ 1712 وحدة لساكني العشوائيات في محافظة البحر الأحمر قبل نهايه العام.

والتقى نائب وزير الإسكان، مع اللواء أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر؛ لاستعراض جهود تطوير المناطق العشوائية في المحافظ.

واستعرض درويش، موقف مشاريع العشوائيات في الغردقه، حيث يتم إنشاء 850 وحدة سكنية وفي رأس غارب 564 وحدة، وفي سفاجا 234 وحده بالقصير.

واستعرض درويش، الموقف التنفيذي لتلك المشروعات، وأوضح قرب الانتهاء من أعمال الإنشاءات في أغلب المشاريع والمتبقي هو توصيل المرافق.

وأشار إلى أنه بالانتهاء من هذه المشاريع، سيكون المتبقي هو مدينتي حلايب وشلاتبن والذي سيبدأ العمل فيهم قريبا ليتم بعد ذلك إعلان المحافظة خالية من العشوائيات غير الآمنة.​

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