تعرف على السبب| السياحة ترفض تنظيم رحلات عمرة في شوال

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تغلق غدًا الأحد وزارة السياحة، باب تلقى طلبات الشركات لتنظيم برامج العمرة، بعدما رفضت مطالب البعض بتنظيم برامج عمرة في شهر شوال، رغم أن المملكة العربية السعودية أعلنت رسميًا ترحيبها باستقبال رحلات عمرة طوال شهر شوال.

ما يزيد عن 600 ألف معتمر أدوا مناسك العمرة حتى اليوم، وأكدت إيمان سامي رئيس لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات السياحة، أن رمضان الجاري شهد إقبالا محدودًا على أداء العمرة، مقارنة بالسنوات السابقة، موضحة في تصريحات خاصة، أن عزوف المواطنين يرجع إلى ارتفاع أسعار البرامج مع انخفاض قيمة الجنيه المصري، إلى جانب ضيق الوقت حيث اشترطت ضوابط الوزارة لعمرة موسم 1438هـ، تنظيم برامج بداية شهر رجب وحتى نهاية شهر رمضان، مع تحديد آخر موعد لمغادرة المعتمرين الأراضى المصرية 20 رمضان، وعدم توجيه المعتمرين للموانئ قبل موعد قيام الرحلات بأكثر من 6 ساعات، مع وجود تذاكر حجز مؤكدة، وإلغاء درجة "السطح" بالنسبة للعبارات من برنامج شركات السياحة، واستخدام أتوبيسات معتمدة لدى وزارة السياحة بالنسبة للرحلات البرية، مع توفير سائق احتياطى، وعدم حجز سكن مخالف للمعايير المعتمدة من قبل الوزارة.

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وأضافت أن الأسبوع المقبل سيشهد عودة أخر أفواج العمرة من المملكة السعودية، خاصة وأن وزارة السياحة تمسكت برأيها رافضة السماح بتنظيم برامج عمرة في شهر شوال خوفًا من تخلف المعتمرين عن العودة لحضور مناسك الحج، موضحة أن الفترة من شوال إلى ذي الحجة ليست بعيدة، كما أن برامج الحج يصل سعرها في الحد الأدنى إلى 65 ألف جنيه، ما سوف يشجع العديد من المعتمرين على التخلف عن رحلاتهم والبقاء في المملكة حتى موعد الحج، وهو ما سوف يتسبب في سمعة سيئة وعقوبات على الشركات المصرية.

ضيق الوقت كانت حجة الشركات المعترضة على قرار الوزارة بقصر تنظيم العمرة على 3 أشهر فقط تنتهي بانتهاء شهر رمضان، فقد أكد أحد أصحاب الشركات أن الموسم الحالي بدأ في شهر مارس 2017، بينما العام الماضي بدأ الموسم من ديسمبر ٢٠١٥، ونظمت الشركات نحو مليون و٢٠٠ ألف رحلة، ما كان تعويضًا مناسبًا لها عن خسائرها جراء توقف الحركة السياحية منذ سقوط الطائرة الروسية في أكتوبر 2015، فضلًا عن أن ارتفاع الأسعار والمغالاة في أسعار تذاكر الطيران تراجعت بالأعداد إلى 600 ألف رحلة فقط، وهي الأزمة المنتظر تكرارها في موسم الحج حيث ارتفعت أسعار البرامج طبقًا للإقامة وتذاكر الطيران، غير أن وزارة السياحة رفضت المقترح وأصرت على إنهاء موسم العمرة غدًا الأحد.