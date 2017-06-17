120 ألف جنيه غرامة لهدم عقار بدون ترخيص فى الإسكندرية

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حرر حي وسط برئاسة المهندس على مرسي رئيس بالإسكندرية، إيصالات مخالفة بمبلغ ١٢٠ ألف جنيه مصري عن هدم عقار بدون ترخيص بشارع علي شيحة، حيث تم التحفظ علي لودر كبير وكتينة وبطارية حفار وتم سداد المبلغ بخزينة حي وسط.

وقام الحي بحملة إزالة للعقار الكائن 57 شارع عبد الكريم الخطابي وعقار آخر 6 شارع يوسف فهمي الجزائرلي، وتم تسليم مقاول الإزالة كامل مسطح الدور السادس عشر، وتكسير حوائط الوحدات الخالية أعلى الترخيص.

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كان الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، قد أصدر تعليماته لرؤساء الأحياء بتنفيذ قرارات الإزالة الصادرة للعقارات المخالفة بأسرع وقت ممكن، وتكثيف حملات إزالة العقارات، التي تقام حديثا بدون ترخيص ومصادرة جميع المعدات ومواد المباني المستخدمة.