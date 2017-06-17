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«موراي» يعترف باقتراب مسيرته من النهاية

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«موراي» يعترف باقتراب مسيرته من النهاية «موراي» يعترف باقتراب مسيرته من النهاية

التحرير

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ألمح اللاعب البريطاني أندي موراي عن اقترابه من الإعتزال مشيرًا إلى تبقى نحو عامين له في الملاعب وذلك حسبما نقلت صحيفة "ذا صن" البريطانية.

ويعاني موراي البالغ من العمر 30 عامًا من انخفاض مستواه بشكل ملحوظ هذا الموسم، وحقق المصنف الأول عالميًا أفضل نتائجه هذا الموسم بالتتويج بلقب بطولة دبي إلى جانب الوصول إلى نهائي رولان جاروس منذ أيام.

وأوضح موراي أن مدربه الحالي إيفان ليندل ظل ينافس في أعلى المستويات حتى بلغ عمر الـ32 عامًا، مشيرا إلى أنه من الطبيعي أن يعاني اللاعبين عند وصولهم إلى حاجز الـ30 عامًأ.

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وأضاف موراي أنه يعلم أن هناك بعض اللاعبين الذين لا يزالون يقدمون مستويات مميزة للغاية على الرغم من وصولهم إلى منتصف الثلاثينيات من العمر، إلا أنه لا يرى نفسه قادرًا على هذا الأمر، مشيرا إلى أنه لن ينافس بقوة على الألقاب الكبرى لأكثر من عامين.

وأشار مواري إلى عدم معرفته موعد إعتزاله اللعبة، لذا يرغب في الاستمتاع بكل لحظة يشارك فيها بالبطولات، خاصة أن يبتعد عن أسرته ولابد أن يكون محترفًا في كل بطولة قدر المستطاع.

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التحرير

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