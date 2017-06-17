الشرطة تُعيد طفلة تائهة لأسرتها عُثر عليها بمحطة مترو دار السلام
الشرطة تُعيد طفلة تائهة لأسرتها عُثر عليها بمحطة مترو دار السلام
03:48 م السبت 17 يونيو 2017
الشرطة تُعيد طفلة تائهة لأسرتها عُثر عليها بمحطة م
كتب - علاء عمران:
عثرت شرطة النقل والمواصلات على طفلة عمرها 4 سنوات تائهة بمحطة مترو دار السلام وإعادتها لوالدتها.
تلقى قسم شرطة أول مترو الأنفاق، بلاغًا من الخدمة الأمنية المعينة بساحة محطة دار السلام لمترو الأنفاق، بالعثور على طفلة تائهة بساحة المحطة وتدعى "ه.أ"، 4 سنوات، على الفور وجهنا بتقديم الرعاية اللازمة للطفلة وبذل المساعي للتوصل لأسرتها من خلال النداء بالإذاعة الداخلية بجميع المحطات، وأمكن التوصل لوالدتها وتبين أنها تدعى ف م، 28 سنة، حيث تم تسليمها الطفلة بعد اخذ التعهد اللازم عليها بحسن رعايتها.
وقدمت والدة الطفلة الشكر لرجال الشرطة وامتنانها للجهد المبذول في رعاية وإعادة ابنتها.
وبالعرض على اللواء قاسم حسين، مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، أمر باتخاذ كافة الاجراءات القانونية وتحرير المحضر اللازم بالواقعة.
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