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بالصور.. مديرية أمن الأقصر تقدم مساعدات لـ120 من أسر المسجونين

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مصراوي Masrawy

بالصور.. مديرية أمن الأقصر تقدم مساعدات لـ120 من أسر المسجونين

03:45 م السبت 17 يونيو 2017

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الأقصر - محمد محروس:

نظم قسم الرعاية اللاحقة بإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الأقصر، اليوم السبت، احتفالية خيرية أقيمت بمقر إدارة الحماية المدنية لدعم رعاية أسر المسجونين، والمفرج عنهم، تحت رعاية اللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية.

وأقيم الحفل بحضور اللواء عبدالباسط دنقل مساعد الوزير لمنطقة جنوب الصعيد، واللواء عصام الحملي، مدير أمن الأقصر، والعميد محمود حسن مفتش الأمن العام والعقيد محمد عمر مدير إدارة الحماية المدنية، والمقدم خالد الصعيدي وكيل الإدارة والمقدم، وليد عبدالحي مدير إدارة العلاقات العامة وعدد من القيادات الأمنية.

وأشرف على تنفيذ الاحتفالية قسم الرعاية اللاحقة بإدارة البحث الجنائي بالأقصر برئاسة اللواء زكي مختار مدير إدارة البحث الجنائي، والرائد هشام سليم، رئيس قسم الرعاية اللاحقة والنقيب كمال إبراهيم وكيل القسم والنقباء محمد شريف ومحمد يسري وأحمد بسطاوي ضباط بقسم العمليات وجوزفين لطفي فاخوري مسئول بقسم الرعاية اللاحقة.

وقال اللواء زكي مختار مدير إدارة البحث الجنائي، إن تلك الاحتفالية تقام للمرة الثانية على التوالي خلال العام الحالي وللمرة الثالثة منذ شهر مايو 2016 منذ بدء تفعيل قسم الرعاية اللاحقة في إطار الحرص على التواصل مع المواطنين من المسجونين وأسرهم وتفعيل قسم الرعاية بالإدارة، مطالبًا مؤسسات المجتمع المدني بدعم دور الدولة في توفير مزيد من الرعاية والمساعدة لتلك الفئة بما يساعد على تحقيق الأمن الاجتماعي للمجتمع.

من ناحيته، قال الرائد هشام سليم رئيس قسم الرعاية اللاحقة إنه تم المرور على أهالي المسجونين والمفرج عنهم لتفقد حالتهم المادية لإعاشتهم، وتم تقديم مساعدات عينية لأكثر من 120 أسر من المفرج وعنهم وأسر المسجونين وتنوعت المعونات ما بين "بطاطين ولحوم وكرتونة مواد غذائية بها سكر وزيت وسمن وصلصة" على كل حالة بالتنسيق مع جمعيتي الخير ومؤسسة الأورمان وذلك بمناسبة شهر رمضان وقرب حلول عيد الفطر المبارك.

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