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أكاديمية البحث العلمي تعلن عن فتح باب التقدم للباحثين المصريين في"سيزامي"

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مصراوي Masrawy

أكاديمية البحث العلمي تعلن عن فتح باب التقدم للباحثين المصريين في"سيزامي"

03:57 م السبت 17 يونيو 2017

أكاديمية البحث العلمي

كتبت- داليا شبل:

أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، السبت، عن فتح باب التقدم لجميع العلماء والباحثين المصريين من الجامعات الحكومية والخاصة، والمعاهد، والمراكز البحثية للحصول علي منحة للمركز الدولي للضوء السنكروتروني للعلوم والتطبيقات التجريبية في الشرق الأوسط "سيزامي" ومقرة الأردن؛ لإجراء أبحاثهم في مرحلة الماجستير والدكتوراه خلال فترة من 4 إلى 12 أسبوع.

وذكرت الأكاديمية- في بيان لها، أنه تم فتح باب التقديم اليوم، وأن أخر موعد لإرسال الأوراق المطلوبة بالبريد الإلكتروني opensesame@cells.es في 7 يوليو 2017.

وللاطلاع على مزيد من المعلومات، أشارت الأكاديمية إلى أنه يمكن الدخول على الموقع الرسمي لها http://www.asrt.sci.eg.

يشار إلى أن عضو مؤسس لمركز السيزامي "المركز الدولي للضوء السنكروتروني للعلوم والتطبيقات التجريبية في الشرق الأوسط"، وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، هي الممثل الرسمي لجمهورية مصر العربية في مجلس إدارة السيزامي.

وأشارت الأكاديمية أنه قد شارك وألقى كلمة مصر في حفل افتتاح المركز الدكتور محمود صقر رئيس الأكاديمية نيابة عن وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبد الغفار، ووفد ضم الدكتور هاني هلال وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأسبق والدكتور طارق حسين رئيس الأكاديمية الأسبق، وحضر الحفل جلالة الملك عبد الله ومدير اليونسكو وممثلي الاتحاد الأوروبي والوزراء والسفراء من الدول الأعضاء والمنظمات الدولية.

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مصراوي Masrawy

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