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اختبار طبي لمدافع الزمالك يحسم موقفه من السفر للجزائر

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اختبار طبي لمدافع الزمالك يحسم موقفه من السفر للجزائر اختبار طبي لمدافع الزمالك يحسم موقفه من السفر للجزائر

التحرير

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يخضع محمد مجدي، مدافع الفريق الكروي الأول بنادي ، لاختبار طبي على هامش مران الفريق بملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، لتحديد سفره للجزائر، استعدادا لمواجهة اتحاد العاصمة الجزائري الأربعاء المقبل.

ويخوض الزمالك تدريبه الأول فى الجزائر استعدادا لمواجهة الفريق الجزائري بدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، على الملعب الفرعي لاستاد 5 يوليو يوم الأحد المقبل، بينما يقام المران الأساسي للفريق الأبيض يوم الاثنين، على ملعب المباراة التى تقام يوم الأربعاء المقبل.

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ويعاني اللاعب من شد في الخلفية، وأجرى جلسة علاجية خارج النادي أمس الجمعة، ويحسم الجهاز الفني موقفه من الانضمام للقائمة بناء على الاختبار الطبي.

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التحرير

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