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عامر حسين: طلبت من الأمن تقديم موعد مباراة الأهلي وإنبي

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عامر حسين: طلبت من الأمن تقديم موعد مباراة الأهلي وإنبي عامر حسين: طلبت من الأمن تقديم موعد مباراة الأهلي وإنبي

التحرير

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كشف عامر حسين رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة، أنه أرسل خطابًا للأمن، يطلب فيه تقديم لقاء الأهلي وإنبي يوم 26 يونيو الجاري في الجولة الـ32 للدوري.

وقال عامر لـ «التحرير»، إنه طلب من الأمن تقديم اللقاء ليقام يوم 24 أو 25 من الشهر ذاته، حيث برر طلبه برغبته في إقامة اللقاء في شهر رمضان بدلًا من عيد الفطر.

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وفي سياق متصل أكد عامر حسين أن لجنة المسابقات تنتظر، مواعيد لقاءات آخر جولتين بدور الـ16 لدوري أبطال أفريقيا والكونفيدرالية، لإعلان مواعيد آخر أسبوعين في الدوري.

وتقام مباريات هاتين الجولتين أحد أيام 7 أو 8 أو 9 يوليو المقبل، وتنتظر اللجنة توقيتات المباريات، حيث ستقام مواجهات آخر أسبوعين الدوري في نفس التوقيت حفاظًا على مبدأ تكافؤ الفرص.

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التحرير

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