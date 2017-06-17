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«سيات» تستعين بجمهورها لاختيار اسم لسيارتها الجديدة

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«سيات» تستعين بجمهورها لاختيار اسم لسيارتها الجديدة «سيات» تستعين بجمهورها لاختيار اسم لسيارتها الجديدة

التحرير

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دعت شركة "سيات" الإسبانية، جمهورها لاختيار اسم لسيارتها الرياضية متعددة الأغراض "SUV” الجديدة، والتي قامت بتصنيعها مؤخرًا.

وقال "لوكا دي ميو"، رئيس الشركة الإسبانية، إن "سيات" تسعى لإشراك جمهورها في اختيار اسم للسيارة الجديدة، وذلك من خلال الطريقة المعتادة للشركة، والتي تتمثل في إطلاق أسماء المدن الإسبانية على سياراتها بشكل مستديم.

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وأوضح رئيس "سيات" أن آلية الاختيار ستكون عن طريق التصويت المباشر على مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرًا إلى أنه سيتم تنشيط هاشتاج جديد يحمل اسم الحملة التي تهدف في الأصل لاختيار اسم لسيارة "سيات" الجديدة.

 

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التحرير

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