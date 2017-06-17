بالصور.. انطلاق مهرجان "شركاء لا أعباء" لذوي الاحتياجات الخاصة بكفر الشيخ

كفر الشيخ - إسلام عمار:

أطلق اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، اليوم السبت، مهرجان "شركاء لا أعباء" لذوي الاحتياجات الخاصة، لتجميل منطقة شهداء حادث طلاب الكلية الحربية أمام نادي كفر الشيخ الرياضي، بالتعاون مع القوات المسلحة.

وتضمن المهرجان إقامة ماراثون جري، وعدد من الأنشطة الرياضية، والترفيهية والترويجية، والأعمال الفنية، والمشغولات اليدوية، من إبداع ذوي الاحتياجات الخاصة، علاوة على تنظيم حفل إفطار جماعي بنادي كفر الشيخ الرياضي.

وكلف محافظ كفر الشيخ، بسرعة إنشاء ميدان الشهيد أمام بوابة نادي كفرالشيخ الرياضي، يحمل أسماء شهداء حادث طلاب الكلية الحربية، الذي وقع في 15 أبريل 2015، وتكريم عدد من المتميزين من ذوي الاحتياجات الخاصة ومنهم نوال الرفاعي، ٢٥ عامًا، الحاصلة على المركز الأول في بطولة العالم لرفع الأثقال، وزن 95 كيلو جرام، والحاصلة على بطولات في هذه اللعبة، أعوام 2013، 2014، 2015، 2016، على التوالي.

جاء ذلك بحضور العميد سامح الطنوبي، المستشار العسكري، والمهندس راضي أمين، السكرتير العام للمحافظة، والمحاسب محمد أبو غنيمة السكرتير العام المساعد، والمهندس علي عبدالستار مساعد المحافظ، ورئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، والنائب فتحي الشرقاوي عضو مجلس النواب، وعدد من القيادات التنفيذية.