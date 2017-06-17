أخبار عاجلة

جولة تفقدية لـ«عبد الحفيظ» لاختيار ملعب التدريب في المغرب -
بأوامر «البدري».. راحة كاملة قبل الإفطار للتخلص من إجهاد سموحة -
المنتخب يدرس عدم الدفع بـ«إكرامي» أمام أوغندا -
بعثة الأهلي تصل مطار كازابلانكا -
لعلهم يفقهون - الشيخ خالد الجندي: إحداد المرأة حق وليس واجب عكس العدة -
بالصور - وزير الداخلية يتفقد قسم شرطة الجمالية.. ويشدد على حسن معاملة المواطنين -
لعلهم يفقهون - الشيخ خالد الجندى: الزواج غير الموثق "باطل" -
لعلهم يفقهون - الشيخ خالد الجندى: التدين لا يلهى الناس عن العمل والإنتاج -
غلق 5 منشآت مخالفة لتصنيع وبيع الكعك بالدقهلية -
طفل يستجوب عمدة لندن عن حريق البرج.. ويقاطعه: ارفع صوتك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

محافظ سوهاج: حصر 299 برجا سكنيا مخالفا تمهيدا لإزالتها

Google+ Print

مصراوي Masrawy

محافظ سوهاج: حصر 299 برجا سكنيا مخالفا تمهيدا لإزالتها

03:32 م السبت 17 يونيو 2017

محافظ سوهاج: حصر 299 برجا سكنيا مخالفا تمهيدا لإزالتها

أيمن عبدالمنعم محافظ سوهاج

سوهاج – عمار عبد الواحد

قال الدكتور أيمن عبدالمنعم، محافظ سوهاج، اليوم السبت، إنه سيتم البدء في إزالة مخالفات الأبراج السكنية بمختلف مراكز ومدن المحافظة والبالغ عددها 299 برجًا، والتي تم حصرها بمعرفة الوحدات المحلية.

وأوضح المحافظ وجود 46 برجًا مخالفًا بنطاق الوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج، و54 برجًا مخالفًا بنطاق الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا، و78 برجًا مخالفًا بنطاق الوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم، و8 أبراج مخالفة بنطاق الوحدة المحلية لمركز ومدينة البلينا، 34 برجًا مخالفًا بنطاق الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنشأة، و5 أبراج مخالفة بنطاق الوحدة المحلية لمركز ومدينة ساقلتة، و4 أبراج مخالفة بنطاق الوحدة المحلية لمركز ومدينة المراغة، وبرج مخالف بنطاق الوحدة المحلية لمركز ومدينة جهينة، وبرج مخالف بنطاق الوحدة المحلية لمركز ومدينة طما، و29 برجًا مخالفًا بنطاق الوحدة المحلية لمركز ومدينة جرجا، و7 أبراج مخالفة بنطاق الوحدة المحلية لمركز ومدينة حي غرب، و32 برجًا مخالفًا بنطاق الوحدة المحلية لمركز ومدينة حي شرق.

ولفت المحافظ، إلى أنه قد تنوعت تلك المخالفات ما بين البناء دون ترخيص وتجاوز الارتفاع المرخص به ومخالفه شروط الترخيص الممنوحة لصاحب العقار.

مشيرًا إلى أن جميع تلك المخالفات محرر بشأنها محاضر وقرارات إزالة طبقًا لأحكام القانون، وأنه جاري حاليًا إزالة المخالفات ببعض الأبراج، والبعض الآخر جاري بشأنه التنسيق مع القوات المسلحة ومديرية الأمن لتنفيذ قرارات الإزالة.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • إزالة تعديات على مساحة 5 قراريط أرض أملاك دولة بسوهاج

    إزالة تعديات على مساحة 5 قراريط أرض أملاك دولة بسوهاج

    أخبار
  • محافظ سوهاج: تخصيص 50 منحة دراسية لأبناء شهداء الجيش والشرطة

    محافظ سوهاج: تخصيص 50 منحة دراسية لأبناء شهداء الجيش والشرطة

    أخبار
  • إحالة وكيل وزارة الري ورئيس هندسة بركة السبع للنيابة العامة في المنوفية

    إحالة وكيل وزارة الري ورئيس هندسة بركة السبع للنيابة العامة في المنوفية

    أخبار
  • نقل صاحب واقعة الانتحار بسبب قرار إزالة من سوهاج لمستشفى حلمية الزيتون

    نقل صاحب واقعة الانتحار بسبب قرار إزالة من سوهاج لمستشفى حلمية الزيتون

    أخبار

إعلان

إعلان

أخبار تهمك

  • بالفيديو والصور.. ننشر أسماء المتهمين المُحالين للمفتي في قضية اغتيال

    والصور.. ننشر أسماء المتهمين المُحالين للمفتي في قضية اغتيالأخبار

  • بورش لصناعة السيارات الفارهة تقيم منحلا يضم 5ر1 مليون نحلة لهذا السبب

    بورش لصناعة السيارات الفارهة تقيم منحلا يضم 5ر1 مليون نحلة لهذا السببسيارات

  • عبد الحفيظ يتحدث عن ملف الراحلين.. والتعاقدات الجديدة

    عبد الحفيظ يتحدث عن ملف الراحلين.. والتعاقدات الجديدةرياضة

  • الكشف عن 5 أسباب لرحيل رونالدو.. وموعد اتخاذ قراره المفاجئ

    الكشف عن 5 أسباب لرحيل رونالدو.. وموعد اتخاذ قراره المفاجئرياضة

  • بالفيديو- مفاجأة غير متوقعة في برنامج للطهي على الهواء

    بالفيديو- مفاجأة غير متوقعة في برنامج للطهي على الهواءفنون

  • سيدة مصرية توثق مأساة حريق

    سيدة مصرية توثق مأساة حريق "برج لندن" خلال بث مباشر قبل اختفائهاأخبار

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
محاضرة بالفيديو للاعبي الأهلي قبل الإفطار

محاضرة بالفيديو للاعبي الأهلي قبل الإفطار

بالفيديو :تعرف على "منير اللي فتح في مصر" وتسبب في ضجة

بالفيديو :تعرف على "منير اللي فتح في مصر" وتسبب في ضجة

بالفيديو والصور.."فرشة عم حسين".. ربع قرن من الخبرة في إنتاج "الكنافة اليدوي"

بالفيديو والصور.."فرشة عم حسين".. ربع قرن من الخبرة في إنتاج "الكنافة اليدوي"

بالفيديو ..«البنك المركزي» يطلق خدمة تحويل الأموال مع شركات المحمول

بالفيديو ..«البنك المركزي» يطلق خدمة تحويل الأموال مع شركات المحمول