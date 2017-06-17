محافظ سوهاج: حصر 299 برجا سكنيا مخالفا تمهيدا لإزالتها
محافظ سوهاج: حصر 299 برجا سكنيا مخالفا تمهيدا لإزالتها
03:32 م السبت 17 يونيو 2017
أيمن عبدالمنعم محافظ سوهاج
سوهاج – عمار عبد الواحد
قال الدكتور أيمن عبدالمنعم، محافظ سوهاج، اليوم السبت، إنه سيتم البدء في إزالة مخالفات الأبراج السكنية بمختلف مراكز ومدن المحافظة والبالغ عددها 299 برجًا، والتي تم حصرها بمعرفة الوحدات المحلية.
وأوضح المحافظ وجود 46 برجًا مخالفًا بنطاق الوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج، و54 برجًا مخالفًا بنطاق الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا، و78 برجًا مخالفًا بنطاق الوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم، و8 أبراج مخالفة بنطاق الوحدة المحلية لمركز ومدينة البلينا، 34 برجًا مخالفًا بنطاق الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنشأة، و5 أبراج مخالفة بنطاق الوحدة المحلية لمركز ومدينة ساقلتة، و4 أبراج مخالفة بنطاق الوحدة المحلية لمركز ومدينة المراغة، وبرج مخالف بنطاق الوحدة المحلية لمركز ومدينة جهينة، وبرج مخالف بنطاق الوحدة المحلية لمركز ومدينة طما، و29 برجًا مخالفًا بنطاق الوحدة المحلية لمركز ومدينة جرجا، و7 أبراج مخالفة بنطاق الوحدة المحلية لمركز ومدينة حي غرب، و32 برجًا مخالفًا بنطاق الوحدة المحلية لمركز ومدينة حي شرق.
ولفت المحافظ، إلى أنه قد تنوعت تلك المخالفات ما بين البناء دون ترخيص وتجاوز الارتفاع المرخص به ومخالفه شروط الترخيص الممنوحة لصاحب العقار.
مشيرًا إلى أن جميع تلك المخالفات محرر بشأنها محاضر وقرارات إزالة طبقًا لأحكام القانون، وأنه جاري حاليًا إزالة المخالفات ببعض الأبراج، والبعض الآخر جاري بشأنه التنسيق مع القوات المسلحة ومديرية الأمن لتنفيذ قرارات الإزالة.
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