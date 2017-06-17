120 ألف جنيه غرامة لمقاول هدم عقارا بدون ترخيص في الإسكندرية
120 ألف جنيه غرامة لمقاول هدم عقارا بدون ترخيص في الإسكندرية
03:26 م السبت 17 يونيو 2017
الإسكندرية محمد عامر:
حرر حي وسط الإسكندرية برئاسة المهندس علي مرسي، رئيس حي وسط، اليوم السبت، ايصالات مخالفة بمبلغ 120 ألف جنيه مصري، عن هدم عقار بدون ترخيص بشارع علي شيحة حيث تم التحفظ على لودر كبير وكتينة وبطارية حفار وتم سداد المبلغ بخزينة حي وسط.
ودشن الحي حملة إزالة للعقار الكائن 57 شارع عبدالكريم الخطابي، وعقار آخر 6 شارع يوسف فهمي الجزائرلي، وتم تسليم مقاول الإزالة كامل مسطح الدور السادس عشر وتكسير حوائط الوحدات الخالية أعلى الترخيص.
ووجه الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية رؤساء الأحياء بتنفيذ قرارات الإزالة الصادرة للعقارات المخالفة بأسرع وقت ممكن، وتكثيف حملات إزالة العقارات التي تقام حديثًا بدون ترخيص ومصادرة جميع المعدات ومواد المباني المستخدمة.
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