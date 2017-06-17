خفير خصوصي يُطلق النار على حارس محطة صرف صحي في الشرقية

الشرقية – فاطمة الديب

أطلق خفير خصوصي، من قرية "الجعفرية" التابعة لمركز أبو حماد بمحافظة الشرقية، اليوم السبت، النار على حارس بمحطة الصرف الصحي بمدينة أبو حماد؛ بسبب خلافات بينهما على حراسة المكان.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من العقيد عصام هلال، مأمور مركز شرطة أبو حماد، يفيد بوصول "مصطفى. إ. س. س، 22 عامًا"، مُقيم بقرية "أبو صوير" بالإسماعيلية، ويعمل حارس بمحطة الصرف الصحي بالمدينة، لمستشفى الزقازيق الجامعي، مصابًا بطلق ناري بالفخذ الأيسر.

بالانتقال وسؤاله، أفاد بقيام المدعو "محمد. ع. ع" مُقيم بناحية "الجعفرية"، بإطلاق عيار ناري تجاهه وإصابته؛ لرفضه تواجده بمحطة الصرف الصحي، وتحرر عن ذلك المحضر 106 / 8 أحوال أبو حماد لسنة 2017.