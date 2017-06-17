توزيع 2500 كرتونة رمضانية في أسوان

أسوان:إيهاب عمران

بدأت مؤسسة خليفة بن زايد للأعمال الإنسانية، بالتعاون مع جمعية الأورمان، وسفارة دولة الإمارات العربية في القاهرة، وتحت إشراف اللواء مجدي حجازي، محافظ أسوان، في توزيع 2500 كرتونة مواد غذائية في قرى ومدن المحافظة المختلفة.

وأكد اللواء ممدوح شعبان مدير عام جمعية الأورمان، أن توزيع كراتين رمضان بالتعاون مع مؤسسة خليفة بن زايد وسفارة الإمارات العربية المتحدة يستهدف عددًا من الأسر شديدة الاحتياج ويتم تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة، وبالتعاون مع عدد كبير من الجمعيات الأهلية.

وأشار شعبان إلى أن هذا التعاون في دعم شرائح غير القادرين بمحافظة أسوان سبقه تعاون في مجالات إنسانية وخيرية متعددة واستهدف تقديم خدمات مميزة وممتدة التأثير في واقع معيشة فئات غير القادرين من أبناء المحافظة.

وأوضح شعبان أن الأورمان ومؤسسة خليفة بن زايد سبق لهما تقديم مشروعات تنموية صغيرة ومتناهية الصغر في قرى ومدن المحافظة من رؤوس مواشي وأكشاك بقاله للأسر غير القادرة لمساعدتها على تأمين مصدر دخل ثابت بما يتوافق مع البيئة الاجتماعية التي يعيشون فيها كذلك تم إعادة أعمار عشرات المنازل المتهالكة سواء بإعادة بناء المنزل بالكامل أو سقفه وتوصيل الكهرباء والماء النقية له، فضلًا عن دعم احتياجات القرى الأكثر فقرًا من الخدمات العامة بقدر الإمكان.

وأشار شعبان إلى أن المؤسستين نظما أيضًا عددًا من معارض الملابس الجاهزة في عدد من قرى المحافظة تم فيها توزيع هذه الملابس بالمجان تمامًا على الأطفال الأيتام غير القادرين و كذلك تم توزيع الآلاف من بطانية الشتاء بواقع بطانيتين لكل أسرة، وفي مجال الخدمات الطبية لشرائح غير القادرين تم تسيير رحلات علاج تنطلق من القرى الأكثر فقرًا والقرى النائية وتتوجه إلى أقرب المستشفيات الجامعية والمؤسسات العلاجية المتقدمة ودعم إجراء عمليات جراحة قلب وقسطرة قلب علاجية من مختلف الأعمار كذلك توصيل مياه شرب نقية وكهرباء لعدد كبير من المنازل وبالنسبة للمنازل المتهالكة والتي لا يوجد بها أسقف تم تعريش عدد كبير منها.