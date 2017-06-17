بالصور.. إحباط تهريب قطع أثرية داخل طرود شحن بمطار القاهرة

كتب- طه عبيد:

احبطت جمارك البريد في قرية بضائع مطار القاهرة الدولي، محاولة تهريب مجموعة من القطع الأثرية قادمة داخل 3 طرود من إثيوبيا.

وقالت مصادر جمركية بقرية، إنه أثناء قيام الوردية الثالثة بجمرك البريد المصري برئاسة حمدان حسن القادئم بالضبط، وأحمد رشاد مامورا الجمرك، وذلك بوجود مدير جمرك الورديات علوي حافظ بأعمال الكشف على 3 طرود شخصية وارده من أثيوبيا باوزان 1.8 كيلو جرام، و 2.4 كيلو جرام، و 4.5 كيلو جرام، تبين أنها تحتوي علي عدد 5 مصاحف قديمة ومخطوطه كلهم باليد، وقطعة "قدر ماء"، و6 مقابض سلاح لجنجر أو سيف، وأمر علوي حافظ مدير جمرك الورديات، أمر بحجزهم للعرض علي لجنة الاثار .

وبالعرض على عبد المنعم عليوة، مدير عام طرود البريد، أمر باستدعاء اللجنة الاثرية بمطار القاهرة الجوي للتاكد من الاشتباه من عدمة، وأمر بتشكيل ضمت كل من عماد محمد عزت وأحمد رجب مديري إدارة الحركة، وجون جميل رئيس قسم الحركة، لتحرير استمارة جرد بالمضبوطات وحجز الطرود وتحرير محضر بالواقعة.

وبعد العرض علي اللجنة الأثرية أنتهي تقريرهم الي صحة اشتباه الجمارك من أن المضبوطات أثرية وتعود للعهد العثماني، وتخضع لقانون الاثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته وأكدوا صحة اشتباه الجمرك وتم مصادرتها لصالح وزارة الآثار.

وبالعرض علي عبد المنعم عليوه مدير عام جمارك طرود البريد، ومحمد محمود رئيس الادارة المركزية للصادرات والواردات الجوية أمرا بحجز الطرود، وتنفيذ قرار اللجنة العليا للاثار بمصادرتهما لصالح وزارة الاثار و طبقا للقانون رقم 8 لسنة 2009 والخاص بحماية المخطوطات.



