وزير الصناعة يتفقد مركز التدريب المهني ومصانع في المنطقة الصناعية بالمنيا

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تفقد وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل، يرافقه عصام البديوي محافظ المنيا، اليوم السبت، 4 مصانع في المنطقة الصناعية بالمطاهرة، خلال جولة تفقدية اليوم ضمن زيارته للمحافظة؛ لتسليم عقود تخصيص الأراضي بالمجان بالمنطقة الصناعية.

شملت الجولة، مصنعًا لتصنيع عبوات مواد البناء المستخدمة في مصانع الأسمنت وكربونات الكالسيوم، ومصنع لتجفيف الحاصلات الزراعية بحجم استثمارات 200 مليون جنيه، ويقوم بتصدير 50% من إنتاجه إلى عددٍ من الأسواق الخارجية، إلى جانب أحد مصانع إنتاج وتصنيع الأثاث الفندقي والأبواب الخشبية المضادة للحريق والعازلة للصوت، باستثمارات تصل إلى 15 مليون جنيه.



كما تفقد الوزير مصنعين تم تمويلهما من جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر في المنطقة الصناعية بالمطاهرة، بقروض قيمتها 12 مليون جنيه، ويعمل بهما 130عاملًا، الأول لإنتاج المكرونة ، والثاني مجزر آلي ويتم تسويق منتجاتهما بداخل مدن وقرى الصعيد.



وشملت جولة الوزير أيضًا، مركز التدريب المهني التابع لمصلحة الكفاية الإنتاجية، والذي يضم تخصصات تشغيل ماكينات الورش وخراطة المعادن وصيانة وإصلاح أجهزة التبريد والتكييف، وصيانة وإصلاح السيارات، وصيانة وإصلاح النظم الكهربائية واللحام المعدني بكل أنواعه، فضلُا عن تصنيع الملابس الجاهزة وإصلاح وصيانة الحاسبات واللتان تم أضافتهما مؤخراً.

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قال قابيل، إن تطوير قدرات وإمكانات العامل المصري ركيزة أساسية في تطوير وتنمية القطاع الصناعي، مشيرًا إلى سعي الوزارة لتطوير منظومة التدريب الفني والمهني، وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص باعتباره المستفيد الأول من وجود عامل فني مدرب وعلى درجة عالية من الكفاءة.

وأعلن الوزير إنه يجرى حاليًا تطوير عدد من المراكز القائمة ومنها المركز الموجود داخل المنطقة الصناعية في منطقة المطاهرة؛ وذلك من خلال التعاون مع البنك الإسلامي، حيث تم التعاقد على توريد معدات وأجهزة حديثة لورشتي صيانة الحاسبات والشبكات، وصيانة وإصلاح السيارات، وصيانة وإصلاح أجهزة التبريد والتكييف، إلى جانب توريد أثاث حديث للفصول الدراسية والورش، كما يجرى حالياً تطوير ورش الماكينات والخراطة والأنظمة الكهربائية بالتعاون مع مصنع 999 الحربي.