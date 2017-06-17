أخبار عاجلة

لعلهم يفقهون - الشيخ خالد الجندى: الزواج غير الموثق "باطل" -
لعلهم يفقهون - الشيخ خالد الجندى: التدين لا يلهى الناس عن العمل والإنتاج -
غلق 5 منشآت مخالفة لتصنيع وبيع الكعك بالدقهلية -
طفل يستجوب عمدة لندن عن حريق البرج.. ويقاطعه: ارفع صوتك -
لعلهم يفقهون - الشيخ خالد الجندى: الله لا يعطى الرزق إلا بقانون السببية -
لعلهم يفقهون - الشيخ خالد الجندي: ربنا مش هيبين علامات ليلة القدر لبعض الناس -
بالصور.. وزير الداخلية يُفاجئ قسم ثان مدينة نصر لمتابعة حركة سير العمل -
لعلهم يفقهون - الشيخ خالد الجندي: علامات ليلة القدر "المكانية" تخاريف -
الانتهاء من أعمال الإنشاءات لـ 1712 وحدة لسكان العشوائيات بمحافظة البحر الأحمر -
تعرف على السبب| السياحة ترفض تنظيم رحلات عمرة في شوال -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

وزير الصناعة يتفقد مركز التدريب المهني ومصانع في المنطقة الصناعية بالمنيا

Google+ Print
وزير الصناعة يتفقد مركز التدريب المهني ومصانع في المنطقة الصناعية بالمنيا وزير الصناعة يتفقد مركز التدريب المهني ومصانع في المنطقة الصناعية بالمنيا

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

تفقد وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل، يرافقه عصام البديوي محافظ المنيا، اليوم السبت، 4 مصانع في المنطقة الصناعية بالمطاهرة، خلال جولة تفقدية اليوم ضمن زيارته للمحافظة؛ لتسليم عقود تخصيص الأراضي بالمجان بالمنطقة الصناعية.

شملت الجولة، مصنعًا لتصنيع عبوات مواد البناء المستخدمة في مصانع الأسمنت وكربونات الكالسيوم، ومصنع لتجفيف الحاصلات الزراعية بحجم استثمارات 200 مليون جنيه، ويقوم بتصدير 50% من إنتاجه إلى عددٍ من الأسواق الخارجية، إلى جانب أحد مصانع إنتاج وتصنيع الأثاث الفندقي والأبواب الخشبية المضادة للحريق والعازلة للصوت، باستثمارات تصل إلى 15 مليون جنيه.
 

RESHE_6788

كما تفقد الوزير مصنعين تم تمويلهما من جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر في المنطقة الصناعية بالمطاهرة، بقروض قيمتها 12 مليون جنيه، ويعمل بهما 130عاملًا، الأول لإنتاج المكرونة ، والثاني مجزر آلي ويتم تسويق منتجاتهما بداخل مدن وقرى الصعيد.
 
وشملت جولة الوزير أيضًا، مركز التدريب المهني التابع لمصلحة الكفاية الإنتاجية، والذي يضم تخصصات تشغيل ماكينات الورش وخراطة المعادن وصيانة وإصلاح أجهزة التبريد والتكييف، وصيانة وإصلاح السيارات، وصيانة وإصلاح النظم الكهربائية واللحام المعدني بكل أنواعه، فضلُا عن تصنيع الملابس الجاهزة وإصلاح وصيانة الحاسبات واللتان تم أضافتهما مؤخراً.

شاهد أيضا

RESHE_6681

قال قابيل، إن تطوير قدرات وإمكانات العامل المصري ركيزة أساسية في تطوير وتنمية القطاع الصناعي، مشيرًا إلى سعي الوزارة لتطوير منظومة التدريب الفني والمهني، وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص باعتباره المستفيد الأول من وجود عامل فني مدرب وعلى درجة عالية من الكفاءة.

RESHE_6698

وأعلن الوزير إنه يجرى حاليًا تطوير عدد من المراكز القائمة ومنها المركز الموجود داخل المنطقة الصناعية في منطقة المطاهرة؛ وذلك من خلال التعاون مع البنك الإسلامي، حيث تم التعاقد على توريد معدات وأجهزة حديثة لورشتي صيانة الحاسبات والشبكات، وصيانة وإصلاح السيارات، وصيانة وإصلاح أجهزة التبريد والتكييف، إلى جانب توريد أثاث حديث للفصول الدراسية والورش، كما يجرى حالياً تطوير ورش الماكينات والخراطة والأنظمة الكهربائية بالتعاون مع مصنع 999 الحربي.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
جولة تفقدية لـ«عبد الحفيظ» لاختيار ملعب التدريب في المغرب

جولة تفقدية لـ«عبد الحفيظ» لاختيار ملعب التدريب في المغرب

بأوامر «البدري».. راحة كاملة قبل الإفطار للتخلص من إجهاد سموحة

بأوامر «البدري».. راحة كاملة قبل الإفطار للتخلص من إجهاد سموحة

المنتخب يدرس عدم الدفع بـ«إكرامي» أمام أوغندا

المنتخب يدرس عدم الدفع بـ«إكرامي» أمام أوغندا

بعثة الأهلي تصل مطار كازابلانكا

بعثة الأهلي تصل مطار كازابلانكا