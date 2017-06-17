ننشر أعداد وأسعار الأراضي التي تطرحها «الإسكان» خلال أيام

التحرير

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قال هاني يونس، المتحدث باسم وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، إنه سيتم الإعلان عن بيع 28 ألف قطعة أرض، خلال أيام في عدد من الصحف القومية، على أن تبدأ عملية الطرح خلال أسابيع من الإعلان.

وأضاف يونس في تصريحات خاصة، أن خريطة توزيع الأراضي تضم غالبية المدن الجديدة، بين أراضي إسكان اجتماعي ومتميز وأكثر تميزا، بمساحات تبدأ من 209 أمتار.

«التحرير» سألت رؤساء أجهزة عدد من المدن الجديدة عن أعداد الأراضي المطروحة، وقدمنا رصدا لغالبية المدن التي سيتم طرح أراض سكنية بها.

في مدينة «بدر»، قال المهندس عادل الدسوقي رئيس جهاز تنمية المدينة، إن هناك نحو 404 قطع أراض إسكان اجتماعي بمساحات تبدأ من 209 أمتار حتى 276 مترا، بالإضافة إلى 82 قطعة إسكان متميز، منها 49 شمال المدينة و18 بجوار الحديقة المركزية، بخلاف 244 قطعة أرض بمشروع بيت وطن.

أما المهندس علاء منيع رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، فقال إنه سيتم طرح 5 قطع فقط ضمن الأراضي الأكثر تميزا، مضيفا أنه لا توجد أراضي إسكان اجتماعي أو متميز بالمدينة.

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وأوضح المهندس نور إسماعيل، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، إنه من المتوقع أن يتم طرح 16 قطعة أرض إسكان متميز، موضحا أن سعر المتر قد يصل إلى 4 آلاف جنيه.

وفي مدينة برج العرب، كشف المهندس أمين غنيم رئيس تنمية جهاز المدينة، أن هناك نحو 1300 قطعة أرض جاهزة للطرح بين متميز واجتماعي، من المتوقع أن يتم طرح قرابة ألف قطعة في الإعلان القادم.

وعلمت «التحرير» أن الأسعار الخاصة بالأراضي التي ستطرح بمدينة برج العرب، ستكون بسعر 770 جنيها للإسكان الاجتماعي، و1200 جنيه للمتميز.

وعند سؤال رؤساء أجهزة مدن "القاهرة الجديدة والشيخ زايد و6 أكتوبر"، عن أعداد الأراضي التي سيتم طرحها، قالوا «الوزارة لم تبلغنا بأعداد الأراضي أو سعر المتر بها حتى الآن».