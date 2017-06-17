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الوفد : نواب «25-30» تمسكوا بحصانة البرلمان والاستقالة كانت «شو اعلامي»

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الوفد : نواب «25-30» تمسكوا بحصانة البرلمان والاستقالة كانت «شو اعلامي» الوفد : نواب «25-30» تمسكوا بحصانة البرلمان والاستقالة كانت «شو اعلامي»

التحرير

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قال المهندس ياسر قورة مساعد اول رئيس حزب الوفد للشئون السياسية والبرلمانية أن آمال كبيرة كانت منعقدة علي المعارضة الوطنية داخل مجلس النواب و التي كان جزء أساسي منها نواب تكتل "25-30" والذي انحاز لمصرية جزيرتي تيران وصنافير مثلما فعل حزب الوفد و هددوا بتقديم استقالاتهم لو مررت اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين والمملكة العربية الا ان الصدمة كانت للموقف السلبي و التراجع و عدم تنفيذ ما اعلنه التكتل في كل وسائل الاعلام مما يوضح بما لا يدع مجالا للشك ان ما فعله تكتل ٣٠/٢٥ ما هو الا شو اعلامي.

وأضاف "قورة" أنه عندما حانت ساعة الاختبار فشل نواب "25-30" الاختبار امام الشعب المصري و تمسكوا بكارنيه مجلس النواب و تشبثوا بالحصانة التي يتمتعون بها و فقدوا احترام الشارع ومصداقيتهم في الوقت الذي تقدم فيه النائب الوفدي المحترم محمد فؤاد باستقالته الي رئيس مجلس النواب في هدوء دون ضجة اعلامية وذلك اعتراضا منه على مواففة مجلس النواب على اتفافية تيران وصنافير .

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وشدد مساعد أول رئيس حزب الوفد للشئون السياسية والبرلمانية على أن هذه هي مواقف الحزب ورجاله فهم رجال افعال وليسوا أقوال ومن قبلهم اعلان موقف الهيئة العليا للحزب احترام الدستور واللجوء للاستفتاء الشعبي طبقا للمادة ١٥١ ويثبت للجميع ان المعارضة الوطنية الحقيقية ستظل حزب الوفد العريق دون غيره و سيظل الوفد هو صوت الامة و ضميرها و المدافع عن حقوق المواطن و مصلحة الوطن.

 

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التحرير

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