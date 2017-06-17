 75 واقعة فساد في «مايو».. والمحليات في المقدمة كالعادة

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أصدرت منظمة "شركاء من أجل الشفافية PFT" تقريرها الثالث والعشرين، ويضم حصرًا لوقائع الفساد التي تم الكشف عنها خلال شهر مايو 2017، وتصنيفها قطاعيًا وجغرافيًا وقضائيًا.

وجاء بالتقرير أن شهر مايو شهد انعقاد عدد من الفعاليات والأنشطة ببعض المؤسسات الأكاديمية والوزارات والمصالح الحكومية في سياق التوعية والتثقيف المتعلق بمكافحة الفساد، كما تواترت تصريحات لبعض المسئولين متعلقة بطبيعة التوجه العام والأداء السياسي ذي الصلة بمناهضة الفساد وإهدار المال العام.

وأشارت بيانات الرصد في شهر مايو إلى أن قطاع المحليات جاء في المرتبة الأولى ضمن وقائع الفساد برصيد 15 واقعة فساد، بينما حصلت وزارة التموين على المرتبة الثانية برصيد 13واقعة فساد ، تليها وزارة الصحة برصيد 11 واقعة فساد ، ثم تأتى وزارة التربية والتعليم برصيد 5 وقائع ثم وزارة الداخلية برصيد 4 وقائع، يليها كلا من وزارة المالية والإسكان والأوقاف برصيد 3 وقائع فساد لكلا منهما.

وعلى الصعيد القضائي، مازالت الوقائع قيد التحقيق تأتي في المرتبة الأولى ضمن وقائع الفساد خلال شهرمايو الجاري حيث سجلت النسبة الأكبر بواقع 64% من أجمالى 75 واقعة، تليها الوقائع التى قيد المحاكمة برصيد 20%، ثم تأتى الوقائع التى تم الحكم بها بواقع 9 %، تأتي الوقائع التي لم يحقق بها في المرتبة الأخيرة بنسبة 7% .

وجغرافيا مازالت محافظة القاهرة تستحوذ على النصيب الأكبر من ضمن وقائع الفساد خلال شهرمايو، حيث حصلت على 22 واقعة من وقائع الفساد، يليها محافظة الجيزة برصيد 13 واقعة فساد، ثم تأتى محافظة القليوبية برصيد 10 وقائع، تليها محافظة الإسكندرية برصيد 8 وقائع.

