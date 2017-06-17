برلماني يدعو مؤيدي ومعارضي «تيران وصنافير» بالابتعاد عن التهديد والتخوين ​

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طالب النائب علاء والي، رئيس لجنة الإسكان، كافة الأطراف المؤيدة والمعارضة لاتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية، والتي بموجبها تنتقل ملكية جزيرتي تيران وصنافير إلي السعودية، إلي عدم استخدام لغة التخوين أو التهديد أو التحريض علي الانتقام.

ودعا النائب كافة وسائل الإعلام بالقيام بدورها في التوعية للحفاظ علي الاستقرار، وعدم السماح لدعاة الفتنة والتطرف والإرهاب إلي هدم الاستقرار الذي بدأت مصر تشهده في الآونة الأخيرة، وإقامة المشروعات القومية، داعياً إلي ضرورة ضبط النفس والعمل علي حل كل القضايا من خلال حوار شفاف تُطرح فيه الأمور بصورة واضحة.

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وطالب والى الحكومة بنشر الاتفاقية وملاحقها فى الصحف القومية كملحق ليطلع عليها الشعب المصرى كله حتى تهدأ الأمور داخل الشارع المصرى.