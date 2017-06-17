أخبار عاجلة

لعلهم يفقهون - الشيخ خالد الجندى: الزواج غير الموثق "باطل" -
لعلهم يفقهون - الشيخ خالد الجندى: التدين لا يلهى الناس عن العمل والإنتاج -
غلق 5 منشآت مخالفة لتصنيع وبيع الكعك بالدقهلية -
طفل يستجوب عمدة لندن عن حريق البرج.. ويقاطعه: ارفع صوتك -
لعلهم يفقهون - الشيخ خالد الجندى: الله لا يعطى الرزق إلا بقانون السببية -
لعلهم يفقهون - الشيخ خالد الجندي: ربنا مش هيبين علامات ليلة القدر لبعض الناس -
بالصور.. وزير الداخلية يُفاجئ قسم ثان مدينة نصر لمتابعة حركة سير العمل -
لعلهم يفقهون - الشيخ خالد الجندي: علامات ليلة القدر "المكانية" تخاريف -
الانتهاء من أعمال الإنشاءات لـ 1712 وحدة لسكان العشوائيات بمحافظة البحر الأحمر -
تعرف على السبب| السياحة ترفض تنظيم رحلات عمرة في شوال -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

برلماني يدعو مؤيدي ومعارضي «تيران وصنافير» بالابتعاد عن التهديد والتخوين ​

Google+ Print
برلماني يدعو مؤيدي ومعارضي «تيران وصنافير» بالابتعاد عن التهديد والتخوين ​ برلماني يدعو مؤيدي ومعارضي «تيران وصنافير» بالابتعاد عن التهديد والتخوين ​

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

طالب النائب علاء والي، رئيس لجنة الإسكان، كافة الأطراف المؤيدة والمعارضة لاتفاقية تعيين الحدود البحرية بين والمملكة العربية ، والتي بموجبها تنتقل ملكية جزيرتي تيران وصنافير إلي السعودية، إلي عدم استخدام لغة التخوين أو التهديد أو التحريض علي الانتقام.

ودعا النائب كافة وسائل الإعلام بالقيام بدورها في التوعية للحفاظ علي الاستقرار، وعدم السماح لدعاة الفتنة والتطرف والإرهاب إلي هدم الاستقرار الذي بدأت مصر تشهده في الآونة الأخيرة، وإقامة المشروعات القومية، داعياً إلي ضرورة ضبط النفس والعمل علي حل كل القضايا من خلال حوار شفاف تُطرح فيه الأمور بصورة واضحة.

شاهد أيضا

وطالب والى بنشر الاتفاقية وملاحقها فى الصحف القومية كملحق ليطلع عليها الشعب المصرى كله حتى تهدأ الأمور داخل الشارع المصرى.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
عضو مجلس «الأطباء» عن استقالته: الحكومة دمرت المنظومة الصحية ولا أستطيع العمل

عضو مجلس «الأطباء» عن استقالته: الحكومة دمرت المنظومة الصحية ولا أستطيع العمل

أكاديمية البحث العلمي تعلن عن فتح باب التقدم للباحثين المصريين في"سيزامي"

أكاديمية البحث العلمي تعلن عن فتح باب التقدم للباحثين المصريين في"سيزامي"

"مصراوي" يقدم مراجعة مادة علم النفس لطلاب الثانوية العامة

"مصراوي" يقدم مراجعة مادة علم النفس لطلاب الثانوية العامة

المتحف المصري يُطلق برنامجًا لتعليم الأطفال اللغة الفرنسية

المتحف المصري يُطلق برنامجًا لتعليم الأطفال اللغة الفرنسية